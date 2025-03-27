急症室收費｜夜診不足怎辦？急症科醫生：市民有責任計劃看病時間

政府前日公布公營醫療收費改革，其中公立醫院除第一類危殆及第二類危急病人改為免費，其餘病人收費加至400元。有市民認為本港夜間診所不足，令病人晚上只能到訪急症室。醫管局新界東醫院聯網急症科顧問醫生鄭志雄認為，市民有責任計劃看診時間。醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，私家診所辦夜診難以收支平衡，認為政府應加強夜診配套，例如普通科門診安排一、兩名醫生輪更當值。



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不少人在晚上或長假期生病，難以找到急症室以外的診所看症。醫管局新界東醫院聯網急症科顧問醫生鄭志雄今日（27日）在港台節目《千禧年代》中表示，政府近年力推基層醫療發展，而現時急症室、醫管局手機應用程式亦有為市民提供有關基層醫療的資料。他又認為，市民應對自己病情負責任。

舉個例啦，夜晚唔舒服嘅時候，究竟係應該早少少，當一啲基層醫療未關門嘅時候去睇吖、抑或等夜晚選擇去急症室呢？我覺得病人都有責任自己去調節、去計劃嘅。 醫管局新界東醫院聯網急症科顧問醫生鄭志雄

不過，他強調病人在無選擇或難以評估病情有多嚴重時，急症室十分樂意照顧他們。

林哲玄：改革同時亦應提供更多夜診

醫療衛生界立法會議員林哲玄亦關注公營醫療收費改革同時，政府有否提供更多夜診及普通科門診選擇。現時普通科門診為當日最後一位病人看診的時間是晚上十時，「排唔到隊都係無得睇（醫生）」，認為醫管局有必要增加名額。

林哲玄表示本港以往有不少夜間私家診所，但由於病人較少，不少都「維唔到皮」而結業，有家庭醫生轉至晚上10時、11時才關門。他認為政府可以設立網頁，讓市民找到夜間營業的醫生。

林哲玄又提到，以往公立醫院急症室旁邊曾設家庭醫生服務，但較少病人使用。他認為公立醫院提高收費後，市民使用服務的誘因上升，建議醫管局考慮重推。至於普通科門診，他認為可於夜間安排1、2個醫生輪更看診。

醫療衛生界立法會議員林哲玄認為，當局有必要加改善本港夜診服務。（資料圖片）

崔俊明：加藥費後仍無法收回成本

現時病人於公立醫院每次最多可獲派16周劑量藥物，收費15元，日後改為每次最多派4周劑量，收5元，如獲發16周劑量便需支付20元，每次最多發24星期藥。

醫管局總藥劑師崔俊明表示，加價後醫管局仍無法收回藥物成本，增加收費是希望補貼一些新藥物，例如癌症藥物，期望日後擴大資助藥物範圍，同時減少浪費多餘藥物，例如止痛藥、感冒藥等「需要時服用」藥物。

被問到會否對病人造成財政負擔，崔俊明指加價後每星期藥物都只是5元，「飲杯奶茶都唔止呢個數」，強調做法是希望幫助到更有需要的病人。