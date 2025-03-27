急症室收費｜高拔陞：理解市民深夜排急症　醫管局將積極延長夜診

政府前日（25日）公布公營醫療收費改革，期望減少市民輕症仍到急症室求診的情況。有意見憂慮本港夜診服務不足，加上私家診所長假期不營業，巿民或仍會到急症室輪候。醫管局行政總裁高拔陞理解部份市民深夜到訪急症室，認為習慣難以一下子改變，醫管局會繼續積極安排及延長夜診開放時間。



醫管局行政總裁高拔陞表示，醫管局會繼續積極安排，延長夜診開放時間。（資料圖片/梁鵬威攝）

理解市民深夜到急症室 將積極安排延長夜診

醫管局行政總裁高拔陞接受Now新聞台專訪時，回應社會有關夜診服務不足的質疑。他表示理解巿民短時間內難以改變求醫習慣，舉例指如有小童發高燒，明白家長會選擇前往急症室。他認為類似情況會隨時間逐步改善，醫管局亦會繼續積極安排，延長夜診開放時間。

求醫的習慣不會一下子改變，有記者朋友也問我，如果今晚有媽媽的小朋友發燒達41度怎麼辦？我很理解為甚麼她去急症室，我亦認為她應該要去急症室，這些情況會慢慢轉變。 醫管局行政總裁高拔陞

設分流機制多年 病人「冇得扮」

另外，急症室擬豁免向第一類「危殆」及第二類「危急」病人收費，第三類「緊急」病人則不獲豁免，有意見憂慮方案或造成病人分流時的爭拗。高拔陞稱，急症室分流機制實施多年，第一、二類病人有清楚、客觀定義，例如第二類病人關注的是維生指標，「冇得扮㗎，事實就係事實，你冇得扮血壓低」，強調做法是希望幫助真正危重的病人。