公立醫院｜急症室醫生指危急與緊急定義清晰　不憂分級收費惹爭拗

政府前日（25日）公布公營醫療收費改革，其中公立醫院除第一類「危殆」及第二類「危急」病人改為免費，其餘病人收費加至400元，包括第三類「緊急」病人。對於日後分流病人時會否令爭拗變多，醫管局新界東醫院聯網急症科顧問醫生鄭志雄指，第二、三類病人有清晰定義，認為香港人質素高，了解分流制度運作，病人不會因為二、三類相差400元收費而與前線爭拗。



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醫管局新界東醫院聯網急症科顧問醫生鄭志雄今日（27日）在港台節目《千禧年代》中指，醫管局自1999年引入病人分流制度，已沿用多年，中間亦有多次優化，運作已十分成熟，加上分流護士需受過專業訓練，畢業生不會擔任，亦有定期考核等，相信他們對判斷病人情況有足夠經驗。

至於會否有第三類「緊急」病人因收費而不到醫院求醫引致延誤治療，鄭志雄認為，這類病人有時都不知道本身病情嚴重程度，又提到這類病人有部份是涉及運動後扭傷、骨折等，相信他們不會因收費增加而不到急症室。

鄭志雄認為香港人質素高，了解分流制度運作，有信心病人不會因為二、三類相差400元的收費而與前線爭拗。

鄭志雄又稱，被分到第三類「緊急」的病人，代表他們病情未有生命危險，但仍需盡快獲照顧，故醫管局已訂下30分鐘內為九成第三類病人診症的目標，強調醫管局亦重視這類病人。

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不過，也有市民持不同意見，其中聽眾麥先生在節目表示，強烈反對當局豁免第一、二類病人收費，稱「任何人使用急症室就要畀錢」，除非施救無效死亡等特別情況，認為第一、二類病人免費只是徒添麻煩，「係冇意思」。他又認為，假設每年有二、三十萬病人屬第一、二類病人，涉及收費達到上億，當局在需要資源下，更應做到「人人收費」。