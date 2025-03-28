中大醫院｜醫管局新界東聯網總監鍾健禮跳槽 任行政總裁接替馮康
撰文：譚曉彤
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香港中文大學醫院今日（28日）宣佈，委任鍾健禮醫生為新任行政總裁，8月1日履新。現任行政總裁馮康將於7月3日卸任及退休，鍾健禮將6月16日起擔任候任行政總裁，以便與馮醫生交接工作。
鍾健禮曾任醫管局質素及安全總監，新冠疫情期間多次出席下午4時半的疫情記者會，交代醫管局工作。他自2022年12月15日起，擔任醫管局新界東醫院聯網總監，以及威爾斯親王醫院行政總監。
中大成立委員會全球招聘
馮康參與中大醫院建院和營運多年，去年通知中大決定今年7月退休。中大之後展開全球招聘並成立委員會跟進，要求接任人選對醫院運作有一定經驗，具創新思維和領袖才能。
鍾健禮為急症科專科醫生 多年管理經驗
鍾健禮為急症科專科醫生，自2022年12月起擔任醫院管理局新界東醫院聯網總監，以及威爾斯親王醫院行政總監，負責管理七間醫院及醫療機構。鍾健禮亦曾出任醫院管理局質素及安全總監，領導及統籌多項支援政府的工作，包括傳染病控制、災害緊急應變等。新冠疫情期間，鍾健禮多次以醫院管理局質素及安全總監身份，出席下午4時半的疫情記者會。
中大醫院董事會歡迎鍾健禮出任中大醫院新任行政總裁，祝願他在新崗位工作順利，並衷心感謝馮康過去8年來，在成立及發展中大醫院上作出的貢獻。
中大醫院料今年錄得虧損
中大醫院獲政府貸款40.3億元，首次還款期今年3月19日屆滿，立法會財委會早前通過還款日期延至2028年。根據醫衞局提交立法會文件顯示，中大醫院預計今個年度錄得5,400萬虧損，而還款前期末現金結餘則約1億4600萬元，遠低於首年所需償還政府的6.29億元，並預計至2026/27年度才會錄得盈利。
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