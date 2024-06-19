偽冒貼文訛稱許樹昌研發推薦健康產品　中大醫院報警　籲市民警覺

中大醫學院發表聲明指，留意到有藥物或健康產品訛稱是由中大醫學院教授研發及推薦，在網上銷售，並以「香港中文大學醫院」名義發出偽冒的Facebook廣告或帖文，藉此推廣產品。中大醫學院嚴正指，有關產品與香港中文大學、香港中文大學醫學院及其教職員完全沒有任何關係，該院對有關廣告內容嚴重失實深表遺憾，並予以譴責及保留追究權利。中大醫院亦發表聲明澄清事件，並指醫院已就事件向警方報案。



中大醫學院。（資料圖片）

中大醫學院今發出聲明指出，留意到近日在網上流傳的失實資訊，訛稱有藥物或健康產品是由中大醫學院教授研發及推薦，在網上銷售，並以「香港中文大學醫院」名義發出偽冒的Facebook廣告或帖文，藉此推廣產品。有關廣告中更在未經許可的情況下，擅自引用了大量中大醫學院教授及科研團隊的資料、圖片及醫學院標誌，作推廣營銷用途。

中大醫學院稱有關產品與香港中文大學、香港中文大學醫學院及其教職員完全沒有任何關係。中大醫學院的臨床教職員從不會推廣任何產品、治療及服務，亦不會進行任何相關的商業活動。中大醫學院對有關廣告內容嚴重失實，深表遺憾，並予以譴責及保留追究的權利，並呼籲市民如有任何健康疑問必須徵詢醫生專業意見，切勿自行購買及服用成藥，以策安全。

此前，中大醫院亦發表聲明澄清事件，並指已就事件向警方報案。中大醫院提醒市民，院方只有一個名為「CUHK Medical Centre」的官方Facebook專頁，且不會在中大醫院官方網頁及官方社交媒體專頁內推廣任何商業產品。