中大醫院｜議員質疑再延3年也未能還款　田北辰估計2047都還唔到

立法會衞生事務委員會今日（14日）召開會議，討論包括香港中文大學醫院貸款安排。院方本來申請延後五年才開始向政府償還款項，立法會財委會只批准順延2年，之後再檢視院方財務狀況再決定是否批准再順延3年，即2028年3月19日開始還款。多名議員質疑，就算再順延還款安排，屆時是否有足夠現金流還款，認為有資金缺口，不希望院方再到財委會申請延期還款。



A4聯盟立法會議員林素蔚直言「無信心可冚返條數」，指政府不如提早想方法收回醫院，或者透過補貼分流更多公立醫院病人到中大醫院診症。實政圓桌立法會議員田北辰亦表示，不相信中大醫院估算，指基本上年年都估高醫院盈利，就算「2047都覺得還唔到」，建議只順延半年，做好未來預測再來立法會匯報。



田北辰質疑中大醫院到2047年仍未能償還欠款（梁鵬威攝）

中大醫院

財委會已批順延2年還款 如再延3年 醫院要提供公共醫療服務抵消利息

根據文件，立法會財委會在2015年批准提供40億3,300萬元政府貸款，原本中大應在2023年起，分10年、每年還款4億330萬元本金加利息。惟遇上疫情，院方評估若如期還款在財務負擔上將無法繼續營運，故向政府提出延後5年還款。

立法會財委會批准中大醫院順延2年還款，之後視乎衞生事務委員會檢視中大醫院的財務狀況，再尋求財委會批准順延餘下3年，即延至2028年3月19日。

若批准順延餘下3年還款，中大醫院須在2023至2037年間，提供折合12萬749個住院病床日數的公共醫療服務，以抵銷在延長還款期內預計原來應付的利息。中大亦作出履約保證，若在中大醫院未能履行服務責任的情況下，將由校方為中大醫院賠償金額。

議員質疑3年後醫院現金流亦不足還款

衛生事務委員會副主席、選委界立法會議員陳沛良表示，根據財務估算，醫院要到2028/29年才有淨現金流，其實不足還貸款。本身是中醫師的民建聯選委界立法會議員陳永光亦指出，2027/28年度根本沒有辦法應付首期差不多4億多元的還款，問及如何應對資金缺口，並表示不希望3年後又來申請順延還款，反問如財務沒有改善，不能應付首期還款該如何應對？

田北辰亦表示，不相信中大醫院估算，指基本上年年都估高醫院盈利，估計醫院今年又「蝕1億」。他表示，按照推算肯定2037年都未還清貸款，估計貸款就算「2047都覺得還唔到」，建議只順延還款半年，建議醫院做好未來預測再來立法會匯報，表示「都要對得住自己」。

李慧琼：要有底線思維 查逸超：已注資30億 會注意是否需要融資

民建聯立法會議員李慧琼表示要有「底線思維」，如真實數據偏離預測，是否都要思考如何處理，最不想見到過多3年「又唔得」，如果沒有「底線思維」，對納稅人都不公道。

醫務衞生局局長盧寵茂指，中大及中大醫院都有後備安排，如果27/28年都未能達標，在此之前都考慮融資方案。中大校董會主席查逸超指，資金流問題大家都很清楚，中大經過自己儲備及捐款已經注資醫院30億元，未來融資方案已經開始注意，會了解營運狀況，如有需要亦有信心提出大家接受的方案。

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林素蔚：可分流公立醫院病人 陳凱欣：多加病床

盧寵茂表示，根據合約條款，如中大未有及時還款，利率會增加三厘；如及後仍未能還款，政府有權收回醫院以及該地段附帶的建築物。不過，盧寵茂表示不希望見到這個情況，中大醫院有重要角色及有進展，指醫院要控制成本、提升收入、考慮融資等。

盧寵茂表示，如中大醫院不能根據合約還款，利率會增加三厘；如及後仍未能還款，政府有權收回醫院以及該地段附帶的建築物。不過，盧寵茂表示不希望見到這個情況，中大醫院有重要角色及有進展，指醫院要控制成本、提升收入、考慮融資等。

A4聯盟立法會議員林素蔚直言，上次延期還款遇上疫情，對此表示體諒，惟她「無信心可冚返條數」，就算融資成功可能又「蝕」，反問是否又申請延期還款，可能陷入惡性循環。她指政府不如提早想方法收回醫院，如果醫院沒有償還能力，不如透過補貼分流更多公立醫院病人到中大醫院診症。

選委界立法會議員陳凱欣亦支持順延還款安排，但指營運都有幾個問題，建議中大提早多開病床。

田北辰指中大醫院提交的財務資料不合理。（立法會直播截圖）

田北辰稱議員已被批「盲撐」 批中大醫院財務資料「侮辱智慧」

田北辰在會後表示，他個人支持容許延後還款，甚至延後更多年也可以，認為總不能因此撇帳、收回中大醫院土地？他再三強調支持多一間私家醫院服務市民，但認為中大提交的財政狀況預測並不合理：「侮辱我智慧」。

他稱，外界早有印象是立法會「盲撐」政府，但今次提交的財務資料實在難以支持。因此，他向政府建議不如准許中大醫院延後一年還款，期間再提交更準確的財務資料。他反覆強調，自己是支持延後還款，但不想在日後若出狀況時，因而被批「唔經大腦」，即使他支持批准延後還款，也必須要有合理的數據支持。