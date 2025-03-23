中大醫院水舞間｜眼科手術期間天花漏水　衞生署：病人暫無併發症

啟用後一直「缺水」而未償還政府貸款的香港中文大學醫院，本月10日有手術室在眼科手術進行期間，天花板漏水，出現「水舞間」情況。衞生署表示，已即時聯絡該醫院調查和跟進事件，並要求該院提交調查報告。署方指漏水位置位於手術床尾部，手術按原定計劃完成，病人情況一直穩定，未有出現併發症。



日前有傳媒報道指，香港中文大學醫院有手術室在眼科手術進行期間，天花板漏水。（資料圖片）

醫院人員即時用無菌手術鋪巾遮蓋病人頭部及儀器 至完成手術

衞生署指，於前日（21日）接獲傳媒查詢，指香港中文大學醫院的一間手術室天花板漏水，已即時聯絡該醫院調查和跟進事件。據署方了解，該院在本月10日為一名病人進行眼科手術，手術即將結束時，手術床尾部的天花板開始漏水。

醫院人員即時用布止住漏水，同時用無菌手術鋪巾遮蓋病人頭部及儀器，手術按原定計劃完成。到目前為止，病人情況一直穩定，未有出現併發症。

已找出漏水源頭和進行維修 原則上漏水不用呈報

署方指，該院已立即暫停使用有關手術室，並已找出漏水源頭和進行維修。

署方又指，根據《私營醫療機構條例》，漏水事件不屬須呈報事項，但為審慎起見，署方已要求該醫院提交調查報告。署方會評估調查結果及醫院的採取措施，作出適當的跟進，以避免類似事件再發生和加強保障病人安全。