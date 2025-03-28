緬甸地震．曼谷 「緊急狀態」｜東瀛遊兩團在泰國：行程不受影響

緬甸中部今日（28日）發生7.9級地震，震源深度30公里。港人熱門旅遊目的地泰國曼谷，下午宣布進入緊急狀態。香港旅議會表示，暫時沒有收到香港旅行團在緬甸的報告；入境處也暫未收到求助個案。



縱橫遊公布，未來兩周共有逾100團友出發往泰國，若有旅遊設施損毀或景點不適宜前往，或保安局發出紅色外遊警示，或旅監局發出行政命令，都會取消團隊及退回所有款項。東瀛遊則指，曼谷團在水上市場活動期間，感受到輕微震動，另一個芭堤雅團則沒有感覺，目前兩團的行程不受影響。



2025年3月28日，緬甸發生大地震後，緬甸曼德勒省有建築受損。（新華社）

緬甸中部7.9級地震 泰媒指暫有1人死亡、43人失蹤

緬甸中部今日（28日）發生7.9級地震，震源深度30公里，亞洲多地也感受到強烈震感，包括泰國全國、中國雲南、越南河內等。其中泰國曼谷也受到嚴重影響，例如有興建中的建築物倒塌，泰國傳媒報道指，暫有1人死亡、43人失蹤。

震央鄰近緬甸中部城市曼德勒。（Mandalay）

縱橫遊袁振寧︰視乎情況取消團隊及退回所有款項

縱橫遊常務董事袁振寧表示，目前沒有旅行團在泰國，但下周和復活節假期，將有團隊出發往曼谷及芭堤雅，估計未來兩周共有逾100團友。

袁振寧又指，會繼續密切留意情況，若有旅遊設施損毀或景點不適宜前往，保安局將發出紅色外遊警示，或者旅監局發出行政命令，都會取消團隊及退回所有款項。

東瀛遊禤國全︰曼谷團感受到輕微震動 目前行程不受影響

東瀛遊執行董事禤國全表示，目前有兩個旅行團在泰國，其中一個曼谷團在水上市場活動期間，感受到輕微震動，另一個芭堤雅團則沒有感覺，目前兩團的行程暫時不受影響，團隊沿途觀察市面如常。

永安旅遊：目前沒有旅行團在泰國

永安旅遊表示，目前沒有旅行團在泰國，暫時沒有進一步安排，將與航空公司保持溝通。

旅議會楊淑芬︰暫無旅行團在緬甸的報告

旅議會總幹事楊淑芬表示，暫時沒有收到香港旅行團在緬甸的報告；入境處也暫未收到求助個案。