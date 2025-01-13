緬甸詐騙營｜旅議會：泰國旅行團查詢減　自由行使用網約車要留神

緬甸詐騙營死灰復燃，有7男5女港人身處東南亞被限制人身自由，保安局派員到泰國跟進個案。旅議會總幹楊淑芬表示，泰國基本上仍然是安全旅遊目的地，事件肯定影響旅客心理。近日旅行社收到泰國旅行團的查詢減少，惟暫時未收到有旅行團取消或退團。

楊淑芬又指港人到當地自由行為主，呼籲旅客避免單獨行動，使用網約車及私家車時要格外留神。



旅遊業議會總幹事楊淑芬指泰國近日事件，肯定影響旅客心理。(資料圖片)

旅議會：泰國旅行團查詢減

楊淑芬表示，港人到泰國旅行多數是自由行，旅行團一向不多，到緬甸旅遊的更少。近日有人在泰國被擄、人生自由被限制，她說事件肯定影響旅客心理，旅行社收到泰國旅行團的查詢亦減少。不過，暫時未聽聞有旅行團取消或有旅客退團。

自由行應避免單獨行動、小心網約車

楊淑芬認為，泰國基本上仍然是安全的旅遊目的地，呼籲自由行港人避免單獨行動，同時亦要特別小心使用私家車及網約車等。萬一一定要乘坐私家車，應該長時間開啟GPS定位，掌握自己身處位置。