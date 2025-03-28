元朗攸壆路簡約公屋入伙　南北區分間　設兩餸飯店38元一盒可直送

第一期簡約公屋今年起陸續入伙，其中元朗攸壆路項目今日（28日）起派鎖匙，先讓部份居民入伙。攸壆路簡約公屋分作南北兩區，兩區路程相隔約10分鐘，有不同社區設施提供，包括兩餸飯店、超市、便利店、籃球架、自主洗衣機舖、公共交通運輸站、流動中醫車和銀行等。



住戶表示，滿意附近設備，而且超市及便利店物價很便宜。現場視察所見，一支市價約12至15元的茉莉樽裝茶，於社區內超市購買，折扣後只需6元，便宜至少一半。



+ 27

元朗攸壆路項目為首個可入伙的簡約公屋，佔地8.7公頃，分南北兩區，有10座3層高的樓宇，提供2,156個單位，由領先管理有限公司及東華三院聯合營運及管理。

該項目今日率先向南區居民派鎖匙。料至4月逾千個南區單位入伙完畢後，便會讓北區居民入伙。

區內有不同的配套設施，便利居民生活。現時可入伙的南區有籃球架及超市。北區則設有「兩餸飯」店、麵包店及雜貨店。自助洗衣舖及便利店則兩區各提供一間。

攸壆路簡約公屋北區有「兩餸飯」店 南區居民可下單有人代「直送」

房屋局過渡性房屋專責小組副主管張浩智表示，未來南區居民無需由走至北區才能購買「兩餸飯」，可直接向營運機構下單，將有員工從北區直送外賣至南區，居民只需走至南區內指定外賣地點，便可獲取「兩餸飯」。他另指，若居民需由南區走至北區，需10分鐘路程

設流動中醫車及銀行支援長者

張浩智稱，入伙期間，會定期提供流動銀行及中醫醫療車，支援長者。現場所見，南區住所外的廣場設有不少攤檔，張表示，該攤檔設於入伙期間，方便居民搬遷及融入社區，入伙期過後或考慮於廣場舉辦市集或節慶活動。攤檔包括水電公司、北區「兩餸飯」店、電訊公司及該項目營運公司遷入支援服務，例如借物、申請二手傢電及搬運傢俬等。據悉，區內「兩餸飯」價錢為38元。

超市物價平 樽裝茶平市價逾一半

另外，區內的公共交通運輸站、便利店及超市今日已開始營運，今日入伙的關太表示超市物架很便宜。記者到店實測，一支市價約12至15元的茉莉樽裝茶，於區內超市購買，折扣後只需6元，便宜至少一半。

+ 19

須自購窗簾分隔空間

單位裝修方面，與早前消息相同，提供地板、牆漆、抽氣扇、坐廁、鋅盤等基本設備，住戶只需購買電器傢俬便可入住。不過，單位由組裝合成方法建造，不可私自更改間隔。除了1-2人單位有牆身分隔洗手間及淋浴間，以及3-4人單位有多一棟分隔廚房的牆身外，住戶只能自購窗簾分隔空間。另外，單位沒有煤氣灶，住戶不能用明火煮食，需自購電磁爐。

簡約公屋入住者可向房屋局申請一次性特別津貼，以應付「搬遷的相關開支」。津貼金額以「市區及擴展市區（包括屯門）」及「新界（包括元朗及上水）」項目劃分，按人數增加，介乎1,900元至12,550元不等。