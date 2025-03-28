元朗簡約公屋首日料50戶入伙　等公屋4年劏房戶省$5000租作教育費

第一期簡約公屋預計首季起入伙，其中元朗攸壆路項目於今日（28日）起派鎖匙，先讓部份居民入伙。政府曾大派搬遷津貼，舉行睇樓團，助基層市民入住元朗簡約公屋。問及現時入住率，房屋局過渡性房屋專責小組副主管張浩智指，現時只限南區居民入伙，暫未能披露確實數目，但對入住率有信心，更表示首禮拜每日將安排50單位入伙，之後會安排100單位入伙。



有原本住元朗區內的住客認為居所乾淨安全，交通不會太過麻煩，兩名就讀小學的子女需早半小時起床，不過「（早起）很簡單」，整體感到滿意。



元朗攸壆路項目分南北兩區，於今日（28日）起派鎖匙，先讓南區居民入伙。（周令知攝）

元朗攸壆路為首個落成的簡約公屋，以組裝合成建築法（MiC）興建，分為南北兩區，有10座3層高的樓宇，共提供約2156個單位，八成是1至2人單位，面積約140平方呎，兩成是3至4人單位，面積約270平方呎，月租根據面積介乎880元至1,630元。

單位內設開放式廚房、獨立廁所及淋浴間。南北兩區各設有公共運輸服務總站，有3條巴士及小巴路線可到達元朗市中心、上水或大欖隧道轉車處，於今日約早上6點營運。

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育有兩名子女的關太表示，很感激可以入住元朗簡約公屋，認為比起舊居更乾淨及更安全。關太稱，已等候公屋約4年，過往居住於約200呎的唐樓劏房，租金連水電費約7,000元，現時居所環境更好，而且租金只需千六元，省下來的錢可以作子女教育費。

關太稱，舊居環境較差，滿意現時居所，女兒更可以在附近踩單車，但她亦直言「希望可以直上公屋 」。

育有兩名子女的鄒太（右）表示，很感激可以入住元朗簡約公屋，認為比起舊居更乾淨及更安全，女兒更可以在附近踩單車。（周令知攝）

另外，關太女兒本身於元朗區內讀小學，原本7時起身，現時搬入新居後預料需改為6點30分起身，她表示，「（早起）很簡單」，而且區內有巴士及小巴直達元朗市區，很方便。

同樣於今日入伙的鄒太表示，本身與7位家人共同住於荃灣約300呎的單位內，現時與丈夫及兩名女兒搬至元朗攸壆路。她表示原本單位環境擠迫，月租1.2萬元，「現時單位環境更大，空氣更好」。現時，她搬至3至4人單位，租金約1,600元，比原本租金便宜了不少，冀望節省下來的租金可以讓女兒去補習班。

另外，有部份市民知悉今日該項目開幕，特意過來參觀。申請第一期簡易公屋的李先生表示，收到消息稱下月會派發單位及入伙，大機會將獲派元朗簡約公屋。他稱，現時於奧運居住，並於西九工作，特意過來視察元朗攸壆路交通是否方便，如果太麻煩會考慮放棄該單位。李先生下午12時到場，至下午3時還在研究應該如何搭車去西九及奧運。

元朗攸壆路曾因選址偏遠，有聲音質疑入住率不高。今日問及該項目入住率，房屋局過渡性房屋專責小組副主管張浩智稱，現時只限南區居民入伙，暫未能披露確實數目，但對入住率有信心，更表示首禮拜每日將安排50單位入伙，待首禮拜職員熟悉運作後，每日會安排100單位入伙。

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元朗攸壆路為首個落成的簡約公屋，樓高3層，以組裝合成建築法（MiC）興建，共提供約2150個單位，八成是1至2人單位，面積約140平方呎，兩成是3至4人單位，面積約270平方呎，月租根據面積介乎740元至1420元。

單位內設廚房位置，有獨立廁所及淋浴間。項目將有巴士往來上水及接駁大欖隧道轉車站，社區內亦會有零售商店、自助洗衣和溫習室等設施。