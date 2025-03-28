緬甸地震｜胡慧沖稱曼谷平靜有序　港人獲派水讚曼谷人Very Nice

緬甸中部今日（28日）發生7.9級地震，震源深度30公里。港人熱門旅遊目的地泰國曼谷亦有震感，有建築物倒塌。身處當地的「泰國通」胡慧沖向《香港01》表示，事發一刻在行車大橋上，有不少車輛都停下，亦有不少人從大廈撒離。不過，市內現時仍有秩序，亦有不少人店鋪開放讓人暫避。



有港人事發後感到頭暈，又分享當地人暖心舉動，派水之餘，又派薄荷膏等幫助她止暈，商店亦未有趁亂加價，大讚「曼谷人真係非常Nice！」。



身處泰國曼谷市中心的胡慧沖表示，市面現時未見混亂。（資料圖片）

事發一刻在車上 司機稱感受到車輛震動

身處泰國曼谷市中心的胡慧沖向《香港01》表示，事發一刻他正在車上，未有留意到震動。不過，司機稱感受到車輛震動，擔心爆胎故停下檢查，發現大橋上有不少車輛都不約而同停下，了解下才得知是地震所致。

慧沖家中有不少雜物散落一地。（胡慧沖提供）

家中雜物散落一地 附近大廈有不少人撤離到地面

他其後回到住處，發現附近大廈都有不少人撤離到地面，有保安勸喻市民或有危險，不要返回樓上。他又指，由於當地有建築物倒塌，加上泰國有不少興建中的建築，因此市內不少人都十分擔心。而根據胡慧沖提供圖片，其家中有不少雜物散落一地。

曼谷水門市場店舖開放供避難

不過，胡慧沖指他身處的地點，整體平靜有秩序，又指在網上見到片段，旅遊景點水門市場一帶雖然有不少人到街上暫避，但亦未見混亂，有店舖開放供民眾入內避難。

在旅遊景點水門市場一帶，大批民眾到街上暫避。

身處當地的港人Connie，指當地商店未有趁亂加價，大讚「曼谷人真係非常Nice！」（胡慧沖提供片段截圖）

胡慧沖又直擊訪問一名身處當地的港人Connie，她指事發一刻正要步入當地知名購物中心暹羅百麗宮（Siam Paragon），突然感到「暈一暈」，又見到不少人離開商場，便跟隨離開，步行到拍耶泰縣（Phaya Thai）。

她指到離開期間，有到附近商業大廈的地下坐下休息，而當地人都非常友善，又「派水啦，又畀啲類似樟腦咁嘅嘢我哋聞啦，非常好」。她又拿著剛買的樽裝水指，價錢是十元泰銖，商店未有趁亂加價，大讚「曼谷人真係非常Nice！」