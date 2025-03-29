緬甸地震｜香港對泰國緬甸黃色外遊警示仍生效　入境處接48宗查詢

緬甸中部3月28日發生7.9級大地震，仰光震感強烈，緬甸6個地區進入緊急狀態，泰國亦全國有震感，曼谷市長指，許多高層建築受損。香港入境處指，截至28日晚上8時共接獲48宗當地最新情況查詢，並已即時提供相關資訊。



保安局表示，緬甸及泰國的黃色外遊警示仍然生效，鑑於今日緬甸中部發生的地震事件，保安局已更新外遊警示網頁有關緬甸及泰國的附加資料，並會繼續密切留意事態發展。



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緬甸中部7.9級地震 港人︰震感強烈

緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，亞洲多地也感受到強烈震感，包括泰國全國、中國雲南、越南河內等。其中在泰國首都曼谷也受到嚴重影響，有興建中的建築物倒塌。

2025年3月28日緬甸發生大地震後，泰國曼谷也有強烈震感，大批民眾走到戶外（Reuters）

在泰國生活32年的香港人Rocky，在曼谷素萬那普機場（又稱蘇凡納布機場）附近的小商場經營酒吧餐廳及按摩店。他說首次在泰國感受到如此強烈的地震，甚至較2004年發生、引發南亞大海嘯的地震更為嚴重，幸好這次親朋好友及員工沒有大礙。

保安局：計劃前赴或已在緬甸及泰國的港人應提高警惕

香港保安局指，現時保安局對緬甸及泰國發出的黃色外遊警示仍然生效，計劃前赴或已在當地的港人應提高警惕，注意安全，並留意當地就最新情況的公布。保安局指，鑑於緬甸中部發生的地震事件，保安局已更新外遊警示網頁有關緬甸及泰國的附加資料，並會繼續密切留意事態發展，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁 （www.sb.gov.hk/chi/ota）發布當地最新情況。

就緬甸地震，香港入境處指獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、中國駐曼德勒總領事館、中國駐清邁總領事館、香港特別行政區政府駐成都經濟貿易辦事處（駐成都辦）、香港駐曼谷經濟貿易辦事處（駐曼谷經貿辦）、旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況。

入境處接獲48宗就泰國、緬甸、雲南三地最新情況的查詢

截至3月28日晚上8時，入境處共接獲48宗就泰國、緬甸、雲南三地最新情況的查詢，並已即時按其需要提供相關資訊。

入境處稱會繼續與公署、相關中國駐當地使領館、駐成都辦、駐曼谷經貿辦、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

2025年3月28日，緬甸發生大地震後，緬甸曼德勒省有建築受損。（新華社）