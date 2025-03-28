今日新聞8分鐘｜緬甸7.9級地震｜女子跌銀包　陌生婦疑拾遺不報

有片｜沙田大埔公路私家車直撞九巴車尾 車頭嚴重損毀 5人受傷

沙田今日（27日）發生交通意外。下午5時08分，一輛九巴沿大埔公路—沙田段，往大埔方向行駛。途至火炭路近禾輋邨對開時，尾隨一輛私家車突然猛撼九巴車尾。

意外中5人受傷，私家車上一名70歲姓馬司機腰痛，67歲姓馬女乘客則有骨折傷勢。另外，巴士上3名乘客，兩女一男（21至66歲) ，則分別腰部及頭痛，幸全部人清醒，均送往沙田威爾斯親王醫院治理。

案發一刻車CAM片段可見，涉事九巴因應交通情況停下，私家車卻未有減速，直撞九巴車尾。網上相片顯示，私家車車頭毀爛如廢鐵，車頭冚摺起，零件散落一地。警方正調查車禍原因。

土耳其商人500萬歐元買加密貨幣遇劫 警閃電拉4人 最細17歲

尖沙咀彌敦道昨日（27日）發生街頭搶劫案，27歲土耳其商人，攜帶500萬歐元（約4,200萬港元）來港買加密貨幣，其間在鬧市街頭遭兩名刀手施襲斬傷企圖搶劫；事主反抗保不失。警方接報調查及翻查大量閉路電視錄影，迅速拘捕4名涉嫌與案有關的巴基斯坦男子，包括刀手及「睇水」等角色。

消息指，事主在土耳其珠寶貿易公司工作，昨日帶大筆現金到尖沙咀區三間不同的持牌虛擬貨幣交易行購買加密貨幣，受害人打算花光剩餘的500萬歐元買加密貨幣，豈料卻遇上劫案。

沙田OK通渠意外｜技工上半身永久損傷 朋友引述不知有人倒入滾水

沙田利豐中心一間OK便利店，本周一（24日）發生通渠水濺傷人工業意外，4人送院。據了解，當時有人通渠水混滾水、致喉管內壓力「爆煲」噴出水柱。

意外中，姓梁（27歲）男技工首當其衝灼傷，送院後雖情況穩定，但其友人向《香港01》透露，他上半身永久性嚴重損傷，連日留醫情緒低落；又憶述梁男指，對有人預先倒入滾水毫不知情，是在一名便利店科文催促下倒入通渠水，結果發生意外。

天眼直擊｜粉嶺女子銀包跌麵包店門前 陌生婦疑拾遺不報

粉嶺發生懷疑盜竊案。一名女子在網上發帖，指本周三（26日）在聯和墟一間麵包舖「跌咗個銀包」，得店方翻查閉路電視片段，證實當日下午4時許，其銀包跌在麵包舖門口，隨後「有個阿婆見到，踩住個銀包，之後再拎起放入自己個袋度」，目前沒有歸還，女事主決定報案，同時公開相關片段；警方表示正調查事件。

緬甸大地震 外媒：曼德勒有清真寺倒塌 至少20人死

（緬甸地震／泰國地震／曼谷地震）緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，中國地震台網測定規模達7.9級地震，震源深度30公里；香港天文台則指錄得7.3級地震。緬甸媒體Khit Thit Media同日報道，位於當地第二大城市曼德勒（Mandalay）的清真寺遭地震摧毀倒塌，至少20人死亡。

緬甸7.9級地震至少兩橋崩塌 泰國曼谷建築倒塌3死90失蹤

中國地震台網測定，緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，新華社指仰光震感強烈。香港天文台則指錄得緬甸7.3級地震。這次地震帶來的震感強烈，網傳緬甸曼德勒（Mandalay）有大橋倒塌的影像，泰國全國有震感，曼谷部份建築物出現搖晃，中國雲南、昆明等多地的居民也感受到強烈震動。

外媒指，緬甸有清真寺倒塌，至少20人死亡。泰國曼谷有興建中的建築物倒塌，泰國防長指，事件升至最少3人死亡，90人失蹤。

七人欖球賽2025｜英國旅客穿迷你裙撐場 印度學生啟德體育園迷路

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園】香港國際七人欖球賽今日（28日）起一連三日，首次移師剛開幕的啟德體育園舉行。早上11時許觀眾陸續入場，有兩名英國旅客專程到香港觀看七欖，穿着印有英國國旗的迷你裙，打算撐英國隊。亦有在港升學的印度學生第二次入場觀看七欖賽事，認為相比起大球場，啟德體育園的場館非常大，「過去30分鐘我們都迷路了」。

七人欖球賽｜主場館旁美食海灣人流增 商戶料銷情好食物回復舊價

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園】獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽，今日（28日）起一連三日首次移師啟德體育園進行，也帶動主場館旁美食海灣的人流。有漢堡包攤位於上周調低價格促銷，惟今日趁着七欖開波、食物叫價亦回復原定價錢；賣手工啤的商戶表示增加了一成存貨量，對銷情感到樂觀。有顧客認為美食價錢合理，料全日飲食花約500至600元。

全球首宗！中國團隊成功將豬肝臟移植人體 成果獲國際承認

中國研究團隊成功將基因編輯豬肝臟，移植到腦死亡但身體基本機能仍被維持的人體內，移植的肝臟各項生理功能表現良好，將有助於解決移植器官短缺問題。這是全球首宗相關案例，成果論文於英國時間周三（3月26日）在《自然》（Nature）雜誌發表。

廉署胡英明專訪｜基於DeepSeek設AI系統 可供市民問有否貪污問題

政府面臨千億財赤，各政府部門開源節流。廉政專員胡英明受訪時稱，廉署只有很少空間削減開支，但會檢視哪方面可以節流或減少聘請人手。他表明不希望減少到國際交流反貪的機會，故會盡量降低成本，例如增加用科技。

廉署近期在北角總部設立建基於中國AI人工智能大語言模型DeepSeek系統的「深博士」，灌輸了案件等非機密資料，如市民懷疑有貪污行為，可向「深博士」查詢。胡英明透露考慮在7間分區辦事處設立「深博士」，未來可容許市民在網上或手機使用。