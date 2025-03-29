緬甸地震｜縱橫遊取消4月所有泰國團　涉150團友可選擇轉團或退款

緬甸中部昨日（28日）發生7.9級地震，震源深度30公里。港人熱門旅遊目的地泰國曼谷已宣布進入緊急狀態。縱橫遊常務董事袁振寧今日（29日）表示，決定取消所有四月份包括復活節假期出發的泰國團，預計涉及10個旅行團共約150人，他們可選擇轉團或全數退款。「客人唔想帶住擔心嘅情緒出發，作為旅行社只能盡力配合。」



2025年3月29日，縱橫遊決定取消所有四月份出發的泰國團。（資料圖片）

緬甸中部發生地震後，縱橫遊常務董事袁振寧昨日向《香港01》指，會繼續密切留意當地情況，若有旅遊設施損毀或景點不適宜前往，保安局將發出紅色外遊警示，或者旅監局發出行政命令，都會取消團隊及退回所有款項。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

涉及10個旅行團共約150人 可轉團或全數退款

袁振寧今日表示，雖然泰國旅遊局剛剛在社交平台公布，市面已恢復正常，旅遊景點及各會議中心照常開放，不過考慮到團友憂慮的心情，決定取消所有四月份包括復活節出發的泰國團，預計涉及10個旅行團共約150人，他們可選擇轉團或全數退款。

2025年3月29日，縱橫遊決定取消所有四月份出發的泰國團。（資料圖片／鄭子峰攝）

袁振寧︰旅遊始終係講心情 唔想客人擔心出發

袁振寧透露，近兩日收到不少已報名的團友查詢泰國情況，「旅遊始終係講心情，客人唔想帶住擔心嘅情緒出發，作為旅行社只能盡力配合。」