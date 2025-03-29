緬甸地震．曼谷塌樓　港天文台引文獻：曼谷地質或放大地震搖晃度

緬甸3月28日發生強烈地震除了造成當地嚴重死傷，泰國災情亦慘重，曼谷一棟興建中高樓倒塌。香港天文台今日（29日）發表網誌稱，緬甸今次大地震，初步評估為7.3級，最終修訂為7.6級，震源深度約為10公里，屬淺層地震。



天文台指，這次淺層大地震主要損害及傷亡出現在緬甸，但遠至超過800公里的泰國曼谷也有興建中的高樓大廈倒塌，天文台參考了一些文獻，當中有學者指出曼谷的地質構造可以引起場址效應，放大地震波帶來的搖晃程度，還可能有其他因素如共振效應等，至於箇中原因及關聯仍有待當地或其他的專家硏究及調查。



2025年3月29日，泰國曼谷，救援人員在地震後倒塌的建築物現場展開搜尋工作。（Reuters）

曼谷一棟超過20層樓高的工地強震時吊臂甩落，工人當場墜樓慘死。（X影片截圖）

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據泰媒綜合報道，意外發生在曼谷恰圖恰（Chatuchak，又譯乍都乍或翟道翟）地區，一棟名為NICHE MONO Bang Pho的超高樓公寓興建現場，強震當時有民眾拍到，樓頂游泳池大量的水不斷往外溢出，形成一道道的瀑布。

曼谷地質構造可以引起場址效應 放大地震波帶來的搖晃程度

香港天文台在網誌稱，這次淺層大地震主要的損害及傷亡出現在緬甸，但遠至超過800公里的泰國曼谷也有興建中的高樓大廈倒塌。天文台參考了一些文獻，有學者指出曼谷的地質構造可以引起場址效應，放大地震波帶來的搖晃程度，還可能有其他因素如共振效應等，箇中原因及關聯仍有待當地或其他的專家硏究及調查。

香港寶珊寬頻地震站所探測到這次地震地震波形

天文台又指，緬甸地震發生於緬甸中部的走滑斷層上，天文台的地震儀探測到這次緬甸7.6級地震所引起的地震波。透過實時分析全球及本地地震儀數據，天文台的地震數據處理系統計算出地震參數（包括發生地震時間、震中位置、震源深度及震級等），而香港寶珊寬頻地震站所探測到這次地震的地震波形。由於震源距離香港較遠，本地沒有震感。

香港寶珊寬頻地震站所探測到的地震波形顯示P波於地震發生後約5分鐘到達地震儀。（天文台網誌）

天文台指，一般而言，大地震較常發生於板塊邊緣，而緬甸位於喜馬拉雅－地中海地震帶，該地區鄰近四個構造板塊，分別是印度板塊、歐亞板塊、緬甸板塊和巽他板塊，形成了複雜的斷裂系統，致使該區成為全球最為活躍的地震帶之一。

天文台：沿緬甸最活躍走滑斷層實皆斷層發生突然斷層位移

今次大地震主要是由於沿著緬甸最大且最活躍的走滑斷層——實皆斷層（Sagaing Fault）發生了突然的斷層位移，釋放出大量應變能。根據美國地質勘探局 (USGS) 記錄，自1905年以來，震中500公里內曾發生過72次6級以上的地震，而當中最大的是1912年5月23日的緬甸7.9級大地震，在實皆斷層上，上一次發生7.5級或以上的地震是1946年的7.6級緬甸地震。地震的發生頻率隨震級增加而降低，平均每年全球發生7級或以上的地震約接近二十次，而最近的一次是2025年2月9日在中美洲蒙特哥貝以西發生的7.5級大地震。

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