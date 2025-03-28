美小型飛機阿拉斯加冰湖墜毁　機上父女3人捱過寒夜奇蹟生還

美國一架小型飛機於3月23日晚間墜毀在阿拉斯加基奈半島（Kenai Peninsula）一處早已冰凍的湖面上，機上的男子與2名女兒奇蹟般全員倖存，在機翼上熬過一夜後，在24日上午順利獲救。



《Alaska's News Source》等報道，38歲男子約翰莫里斯（John Morris）經常在社群媒體分享他載着2名孩子開飛機的照片，但3月23日這天他開着飛機出去，但後來飛機突然消失在雷達上，且過了降落時間還不見蹤影。

隨着搜救行動展開，有人在圖斯圖梅納湖（Tustumena Lake）發現飛機殘骸。參與搜救行動的飛行員透露，「當我看到殘骸心都碎了。但當我降低高度靠近的時候，我看到機翼上面有3人，而且還活着，還有反應，還能四處走動」。

幸運地，3父女最後獲救：（按圖了解）



阿拉斯加國民警衛隊成員於3月24日成功救出約翰莫里斯與他的2名女兒，出動直升機把3人送往基奈半島一間醫療機構接受治療。

這宗墜機事故發生的原因尚待調查。針對這宗事故，美國國家運輸安全委員會（NTSB）西太平洋地區負責人霍根森（Dennis Hogenson）表示，3人獲救是個好消息。

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