緬甸大地震｜專家：關鍵斷層帶沉寂200年　事前已警告政府

緬甸3月28日發生黎克特制7.7級強震，新加坡專家向美媒指出，這次震央落在「實皆斷層」（Sagaing Fault）的其中一段，該區域200年來不曾有過動靜，「這次地震對我們來說並不意外」。



這次地震發生在緬甸當地時間28曰中午12時50分許，震央位在中部城市實皆西北方約16公里處，震源深度10公里。

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實皆斷層長1200公里！貫穿緬甸

美媒報道，新加坡地球觀測站研究員韋生吉（Wei Shengji）表示，這次地震發生在實皆斷層的其中一段，而實皆斷層本在歷史上就發生過多次強震；調查緬甸地震10年之久的他指出，本次地震的區段至少200年沒有動靜，就史料與現代科學的調查，已能預見大地震將爆發。

據了解，實皆斷層全長約1200公里，從緬甸北部延伸至仰光並屬「右旋走滑斷層」，與印度板塊向歐亞板塊的俯衝碰撞直接相關；滑動速率高達每年18至23毫米，是全球活躍的陸內斷層之一。

實皆斷層釀強震歷史紀錄曝光！專家：這次地震不意外

在實皆斷層上發生強震的歷史紀錄，1931年面波震級（Ms）7.5地震；1946年兩次矩震級（MW） 7.3和7.7；1956年面波震級7.0地震；2012年矩震級6.9，造成26人死亡、4000多棟房屋損毀。

「這次地震對我們來說並不意外。」韋生吉向美媒說，地震發生之前，他已將相關風險告知緬甸當局和科學家。

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另外，實皆斷層穿越緬中經濟核心城市，如第二大城曼德勒（Mandalay）和實皆都是人口稠密，再加大量磚木結構房屋缺乏抗震設計；截稿時據緬甸媒體指出，這次地震釀694死、逾1670傷。傷亡數字仍在陸續增加。

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