緬甸地震｜港府從賑災基金預留3000萬元　作緊急賑災項目之用

緬甸周五（28日）發生7.7級地震，港府今午（29日）派出一隊51人救援隊赴災區協助搜救，政府發言人晚上指，已立刻從賑災基金預留3,000萬元，作為搜救工作的緊急賑災項目之用。



▼ 3月29日 港府派出搜救隊到緬甸救災 ▼



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緬甸的7.7級地震及泰國，緬甸6個地區進入緊急狀態。港府今午派出一隊51人救援隊赴災區協助搜救工作，向受災人士和遇難者家屬致以深切慰問。港府發言人晚上指，特區政府已立刻從賑災基金預留3,000萬元，作為搜救工作的緊急賑災項目之用。

發言人表示，正與本地救援機構緊密溝通，落實具體賑災計劃，務求為災民提供適切援助，協助他們渡過難關，早日回復正常生活。賑災基金諮詢委員會亦會從速處理有關的撥款申請。

發言人又指，港府亦已聯絡緬甸駐港總領事，因應當地需要，積極聯絡和協調不同政策局及部門，徵集所需必要物資，務求盡快付運當地以應當前之急。