緬甸地震 ｜ 曼谷倒塌地盤發現至少15名生還者　失蹤人數下調至47

［緬甸地震/泰國地震/曼谷地震］泰國救援隊3月29日在曼谷洽圖洽（Chatuchak，又譯翟道翟）倒塌建築的廢墟中發現至少15名生還者。泰國防災減災局證實消息，同時將地震失蹤人數下調至47人。



泰媒Nation Thailand報道，曼谷市長查猜（Chadchart Sittipunt）29日上午6時半抵達救援現場並發表講話。他強調，仍有大量人員被困瓦礫中，而且建築殘骸對救援構成巨大障礙。

2025年3月29日，泰國曼谷，救援人員在地震後倒塌的建築物現場展開搜尋工作。（Reuters）

泰國災害預防與減災辦公室總監Suriyachai Rawiwan指，救援人員在倒塌建築物現場偵測到15人生還的訊號，估計他們分成多批待救。當局希望在「黃金72小時」內救出對方。目前正設法向他們運送食物和水，惟部分人被困於約3米下的瓦礫，增加搜救難度。

除了倒塌現場外，外界對周邊建築物結構安全性的擔憂加深。超200座高層建築被認定需進行緊急檢查，當局將派出130名志願工程師評估損壞情況。此前，位於曼谷拉普勞（Ladprao）的兩棟公寓因結構不穩定而疏散住戶。

目前泰國死亡人數新增至8死，受困人數則新增至96人，大型機械已經進入現場持續進行搜救任務。