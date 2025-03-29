緬甸地震 ｜ 曼谷倒塌地盤發現至少15名生還者 失蹤人數下調至47
撰文：張涵語
出版：更新：
［緬甸地震/泰國地震/曼谷地震］泰國救援隊3月29日在曼谷洽圖洽（Chatuchak，又譯翟道翟）倒塌建築的廢墟中發現至少15名生還者。泰國防災減災局證實消息，同時將地震失蹤人數下調至47人。
泰媒Nation Thailand報道，曼谷市長查猜（Chadchart Sittipunt）29日上午6時半抵達救援現場並發表講話。他強調，仍有大量人員被困瓦礫中，而且建築殘骸對救援構成巨大障礙。
泰國災害預防與減災辦公室總監Suriyachai Rawiwan指，救援人員在倒塌建築物現場偵測到15人生還的訊號，估計他們分成多批待救。當局希望在「黃金72小時」內救出對方。目前正設法向他們運送食物和水，惟部分人被困於約3米下的瓦礫，增加搜救難度。
除了倒塌現場外，外界對周邊建築物結構安全性的擔憂加深。超200座高層建築被認定需進行緊急檢查，當局將派出130名志願工程師評估損壞情況。此前，位於曼谷拉普勞（Ladprao）的兩棟公寓因結構不穩定而疏散住戶。
目前泰國死亡人數新增至8死，受困人數則新增至96人，大型機械已經進入現場持續進行搜救任務。
緬甸地震｜泰國民眾未收到災難警報 質疑系統成效緬甸地震｜專家：泰國城市樓宇密集 遇遠震或造成更大破壞緬甸大地震 | 泰國居民稱畢生經歷過最強烈地震 馬路震出大窿緬甸大地震 泰國清邁超市混亂突斷電 顧客倉皇逃命｜有片