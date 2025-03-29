緬甸地震｜港府派遣51人救援隊赴災區　李家超：香港和人民的驕傲

緬甸中部昨日（28日）發生7.9級大地震，緬甸6個地區進入緊急狀態，逾千人死亡。2千多人受傷。特區政府派遣救援隊今日（29日）前往緬甸地震災區協助搜救，帶同搜救犬、爆破工具等，下午由香港機場出發，由消防處副消防總長趙汝珏擔任隊長。



行政長官李家超、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂及消防處處長楊恩健到場授旗及送行。李家超指救援隊短時間內成立，無懼挑戰，是香港的驕傲、政府的驕傲、人民的驕傲。鄧炳強則指，政府已準備好第二梯隊的救援隊伍，可以到當地增援或與第一梯隊輪換。



港府3月29日派出搜救隊到緬甸協助搜救，隊員到機場準備出發。（黃浩謙攝）

港府3月29日派出搜救隊到緬甸協助搜救，隊員到機場準備出發。（黃浩謙攝）

【15:30】鄧炳強表示2023年到土耳其救援時正值嚴寒，今次到緬甸天氣較炎熱，估計對醫療方面的挑戰較大。政府已準備第二梯隊的救援隊，可以派到當地增援或替換。

鄧炳強又表示，暫時就緬甸地震收到54宗香港居民查詢，未有正式求助。

【15:28】鄧炳強說救援隊會乘飛機到仰光，再經過10小時車程到震央附近的災區。他又說吸收了2023年到土耳其救援的經驗後，保安局多個部門有定期演練，最近一次是3日前。裝備上亦有提升，帶備8部衛星電話等。他寄望救援隊成員確保自身安全，早日完成任務，安全回港。

【15:25】保安局局長鄧炳強會見記者，表示對遇難人士及家屬致以深切慰問。昨日得知大地震後，救援隊已立即準備，隨時候命，到今日收到緬甸駐香港總領事要求協助救援，於是出發。他又表示消防處人員3日前曾就類似救援工作作演練，因此能夠短時間之內準備好出發。

【15:15】李家超與多名救援隊成員握手，之後聯同保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂及消防處處長楊恩健等向成員揮手、送別。

前往緬甸的救援隊約有50人，下午在香港國際機場準備出發。（任葆穎攝）

【15:11】緬甸駐香港總領事感謝特區政府派人到緬甸協助救援，指據當地政府估計死亡人數或會上升。

【15:06】行政長官李家超致辭，表示緬甸強烈地震造成大量傷亡及人口失蹤，他向災民致以深切慰問。他指災區面積大，需要爭分奪秒協助救援，國家已成立救援隊，港府亦應緬甸駐香港總領事要求成立救援隊。

李家超表示救援隊有51名成員，包括兩名隨行醫生及兩名護士，讚揚他們在短時間之內應召參與救援，無懼挑戰，是香港的驕傲、政府的驕傲、人民的驕傲。他提醒救援隊成員確保自身安全，因當地可能有餘震，樓宇有機會倒塌，要及早制定求生路線。他對救援隊的專業能力充滿信心，政府會提供一切支援，讓他們順利完成任務。

搜救隊隊員帶同搜救犬一同到緬甸救災。（黃浩謙攝）

【15:03】行政長官李家超、保安局局長鄧炳強、醫務衞生局局長盧寵茂及消防處處長楊恩健到場送行。李家超將特區區旗授予特區救援隊代表，之後救援隊隊員敬禮。

【14:55】由保安局、消防處、入境處和醫管局人員組成的救援隊，約有50人，下午抵達香港國際機場，帶同搜救犬以及爆破工具等裝備，準備出發到緬甸救災。

港府3月29日派出搜救隊到緬甸協助搜救，隊員帶同爆破工具等裝備。（黃浩謙攝）

▼ 3月29日 港府派出搜救隊到緬甸救災 ▼



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行政長官李家超表示，救援精英短時間集結，展現無私和專業精神。（鄭子峰攝）

李家超：救援精英短時間集結 展現無私和專業精神

李家超早上在社交媒體發文，宣佈特區政府將派遣一隊救援隊今天前往緬甸地震災區協助搜救，盡全力協助當地拯救生命。他形容這群救援精英接獲指令後，短時間內應召集結前往災區，展現出無私和專業精神。他寄語救援隊要注重自身安全，特區政府亦會支援救援隊一切所需，支持他們安全順利完成工作。

此外，李家超指地震造成嚴重傷亡令人痛心，謹代表香港特別行政區政府和市民向遇難者表示沉痛哀悼，並向遇難者家屬和災民致以深切慰問。

香港曾於2023年派搜救隊到土耳其地震災區哈塔伊省協助救援。(消防處Facebook圖片）

▼2023年 香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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2023年土耳其地震 港救援隊成功救出4人

2023年2月，土耳其發生7.8級地震，造成超過5萬人死亡及12萬人受傷，多棟建築物倒塌或損毀嚴重。港府派出救援隊到災區協助救援，成功救出4名生還者。一行60人的救援隊成員來自保安局、消防處、衞生署和入境事務處，消防搜救犬Twix 和Umi 亦有隨團。

隨後6月，行政長官李家超宣佈「行政長官表揚榜」首屆得主為救援隊，讚揚救援隊臨危受命，深入災區。在超過200小時的救援中，救出4名倖存者及挖掘出6具遺體，讓受困者重獲新生，反映「行政長官表揚榜」的目的和意義，是公務員極優秀的榜樣。

▼2023年 香港搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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一批在港居住的土耳其人到機場迎接香港救援隊成員回港。（資料圖片/陳葆琳攝）

▼ 2023年2月 李家超宴請搜救隊成員▼

