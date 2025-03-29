緬甸地震｜入境處接55宗當地最新情況查詢　香港救援隊起程赴災區

緬甸中部3月28日下午發生的嚴重地震，迄今已造成逾千人死亡。香港特區政府派遣的救援隊今日（29日）啟程前往緬甸地震災區協助搜救，入境事務處指，截至今日下午5時，共接獲55宗就當地最新情況的查詢，並已即時按其需要提供相關資訊。



港府3月29日派出搜救隊到緬甸協助搜救，隊員到機場準備出發。（黃浩謙攝）

港府3月29日派出搜救隊到緬甸協助搜救。（黃浩謙攝）

港府3月29日派出搜救隊到緬甸協助搜救，隊員帶同爆破工具等裝備。（黃浩謙攝）

救援隊共51人 包括兩醫生、兩護士

香港特區政府派遣的救援隊由保安局、消防處、入境處和醫管局人員組成，共有51人，包括兩名隨行醫生及兩名護士。他們下午抵達香港國際機場，帶同兩隻消防搜救犬以及大約9噸物資，包括生命探測器、搜索工具、衛星電話、無人機等，出發到緬甸仰光。

搜救隊隊員帶同搜救犬一同到緬甸救災。（黃浩謙攝）

行政長官李家超、保安局局長鄧炳強、入境處處長郭俊峯、消防處處長楊恩健、醫務衞生局局長盧寵茂、醫管局行政總裁高拔陞到場送行。李家超先將特區區旗授予特區救援隊代表、副消防總長趙汝珏，之後救援隊隊員向李家超等人敬禮。

行政長官李家超向前往緬甸的救援隊頒授區旗。（黃浩謙攝）

行政長官李家超讚揚前往緬甸的救援隊是香港、政府及人民的驕傲。（黃浩謙攝）

入境處表示，就緬甸發生地震一事，入境處獲悉事件後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、中國駐曼德勒總領事館、中國駐清邁總領事館、香港特別行政區政府駐成都經濟貿易辦事處、香港駐曼谷經濟貿易辦事處、旅遊業監管局及旅遊業議會了解情況。截至今日下午5時，入境處共接獲55宗就當地最新情況的查詢，並已即時按其需要提供相關資訊。

入境處指會繼續與公署、相關中國駐當地使領館、駐成都辦、駐曼谷經貿辦、旅遊業監管局及旅遊業議會保持緊密聯繫，密切留意事態發展。

入境處提醒身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。

行政長官李家超與前往緬甸的救援隊隊員握手。（黃浩謙攝）

▼ 3月29日 港府派出搜救隊到緬甸救災 ▼



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鄧炳強：消防3日前完成演練 吸收2023年土耳其救援經驗

保安局局長鄧炳強表示昨日得知大地震後，救援隊已立即準備，隨時候命，到今日收到緬甸駐香港總領事要求協助救援便隨即出發。吸收了2023年到土耳其救援的經驗後，保安局多個部門有定期演練，最近一次是消防處3日前的演練。

他說救援隊會乘飛機到仰光，再經過10小時車程到震央附近的災區，之後與當地指揮官和國家救援隊協助分工。

大約9噸物資，包括生命探測器、搜索工具、衛星電話、無人機等，出發到緬甸仰光。（黃浩謙攝）

已準備第二梯隊救援 接獲54宗港人查詢

鄧炳強表示2023年到土耳其救援時正值嚴寒，今次到緬甸天氣較炎熱，估計對醫療方面的挑戰較大。救援隊的裝備有提升，帶備大約9噸物資，包括生命探測器、搜索工具、衛星電話、無人機等。他寄望救援隊成員確保自身安全，早日完成任務，安全回港。政府亦已準備第二梯隊的救援隊，可以派到當地增援或替換。

鄧炳強寄望救援隊成員確保自身安全，早日完成任務，安全回港。（黃浩謙攝）

香港曾於2023年派搜救隊到土耳其地震災區哈塔伊省協助救援。(消防處Facebook圖片）

▼2023年 香港60人搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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2023年土耳其地震 港救援隊成功救出4人

2023年2月，土耳其發生7.8級地震，造成超過5萬人死亡及12萬人受傷，多棟建築物倒塌或損毀嚴重。港府派出救援隊到災區協助救援，成功救出4名生還者。一行60人的救援隊成員來自保安局、消防處、衞生署和入境事務處，消防搜救犬Twix 和Umi 亦有隨團。

隨後6月，行政長官李家超宣佈「行政長官表揚榜」首屆得主為救援隊，讚揚救援隊臨危受命，深入災區。在超過200小時的救援中，救出4名倖存者及挖掘出6具遺體，讓受困者重獲新生，反映「行政長官表揚榜」的目的和意義，是公務員極優秀的榜樣。

▼2023年 香港搜救隊往土耳其地震災區救援▼



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一批在港居住的土耳其人到機場迎接香港救援隊成員回港。（資料圖片/陳葆琳攝）

▼ 2023年2月 李家超宴請搜救隊成員▼

