七欖｜觀眾集中2樓　買咖啡等30分鐘　園方教上5樓免排隊即買到

一連三日在啟德體育園主場館舉行的香港國際七人欖球賽，今日（30日）來到賽最後一日，球場中午已有不少觀眾，不少觀眾均盛讚新場館；惟有觀眾表示，購買食物飲品仍大排長龍，買咖啡等了30分鐘，「（店員）初時唔想賣畀我哋，話要等唔知幾耐」，認為運作上要再改善。



記者現場觀察，2樓人頭湧湧，應是導致飲食檔逼爆原因，尤其是近G閘入口一帶。體育園貼出告示，呼籲觀眾前往5樓享用餐飲。記者親身試買食物，完全不用排隊。



賽事來到最後一日，上午不時下微雨，氣溫一度只有約13度，但不少球迷都無懼寒冷，身穿短袖衣物觀賽，場館天幕今日第二日打開。 今日舉行多項決賽及名次賽，最後一場賽事傍晚6時許進行，下午亦有英國搖滾樂團亮相表演。

▼3月28日 國際七人欖球賽首日▼



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世界欖球協會行政總裁Alan Gilpin指，3日以來的入場人數非常好，而世界上任何再好的新場地，在第一次啟用也會遇到挑戰，相信無論面對甚麼挑戰，都能夠解決。

Boulet指啟德主場館「很好，比舊的那個（香港大球場）好。」（洪戩昊攝）

居港15年的法國人Boulet讚賞啟德主場館，「很好，比舊的那個（香港大球場）好。」他讚賞球場的天幕設計，並表示十分期待在球場看到飛機飛過。國泰今日將有一班特別航班，下午4時從機場起飛，將會在啟德上空低飛掠過。

盧先生以往很少到香港大球場，今日首次到訪啟德體育園，認為主場館「好靚」。（洪戩昊攝）

另一觀眾盧先生表示，以往很少到香港大球場觀看賽事，今日首次到訪啟德體育園，認為主場館「好靚」，而周邊配套及設施也很方便。

鍾先生同樣表示十分滿意球場：「終於香港有個一流嘅場地。」（洪戩昊攝）

鍾先生同樣表示十分滿意球場，「終於香港有個一流嘅場地。」但他則認為球場配套要提升，因為他買一杯咖啡也遇到困難，「（店員）初時唔想賣畀我哋，話要等唔知幾耐。」最終他等了30分鐘，原因是該店舖只有一部咖啡機。

與鍾先生同行的老先生總結對球場觀感，「硬件上非常好，運作上要再改善。」

看台分了2樓及5樓兩層，2樓人頭湧湧，應是導致飲食設施癱瘓的原因；相反，5樓人流明顯較少，亦有兩個飲食設施。記者親身試買食物，完全不用排隊。體育園亦有告示，呼籲觀眾前往5樓享用餐飲。