陳美寶伙Ian拍片賀七欖 預告後日重現經典畫面｜政壇諸事町
撰文：文維廣
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香港國際七人欖球賽今日（28日）正式開鑼，運輸及物流局局長陳美寶邀來Ian一齊拍片，除了宣傳這項啟德體育園頭炮盛事外，她預告後日（30日）會上演跨越百年的聯乘活動，七欖舉行期間會重現有飛機於啟德鄰近上空掠過的經典畫面，標誌啟德由一百年前的航空標誌演變成今日的盛事地標。
不過，陳美寶邀請的Ian，並非文化體育及旅遊局局長羅淑佩喜愛的歌手的Ian，而是另有其人。
她指，國泰航空航班CX8100後日（星期日）將會跨越維港上空在啟德鄰近低空飛過，見證香港演變成今日有近二百個航點的國際航空樞紐。她在片中介紹過啟德的演變後，即接過一個欖球再「交波」予Ian。，而是有「香港飛行員培訓之父」的Ian Quinn關奕賢機長分享昔日在繁華鬧市中的啟德機場降落的難度。
1965年已開始飛行涯的Ian，擁有超過三萬小時的飛行經驗，更擔任多年訓練考核機長，本地機師不少是Ian的徒子徒孫，他現時擔任運輸及物流局民航意外調查機構高級意外及安全調查員。Ian指在他的飛行生涯中，啟德機場是最刺激的個機場，指要在繁華鬧市中安全降落，稍一不慎便會發生意外。但具體有何秘訣、究竟過程有多刺激，Ian卻大賣關子，叫大家留意運物局社交專頁的後續消息。
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