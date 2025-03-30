七欖｜外國旅客看足三日賽　感天氣太冷　館內不可使用現金不方便

香港國際七人欖球賽一連三日在啟德體育園主場館舉行，今日（30日）是最後一日賽事，不少球迷連看多日，大讚球賽精彩。



有法國球迷首次來港，連看兩日賽事，直言氣氛很好，昨日為法國隊吶喊時，更將嗓子喊破。不過，曾於大球場觀看七欖賽事的本港國際學校的學生表示更喜歡舊球場，認為新場館氣氛不似以前好，而且排隊買食物時要排很久隊。



▼3月28日 國際七人欖球賽首日▼



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香港國際七人欖球賽一連三日（28日至30日）在啟德體育園主場館舉行，今日是最後一日（30日）賽事，不少人入場觀看決賽賽事。

來自斐濟的Jack首次到訪香港，他表示參與了3日賽事，認為活動精彩。（林子慰攝）

許多球迷連看多日，來自斐濟的Jack首次到訪香港，他表示參與了3日賽事，預料明日離港。Jack認為活動精彩，惟不滿場館內不可攜帶食物及不可使用現金付款，坦言沒法使用現金不方便。

參與了3日賽事的英國人Mark表示，是次為第二次來港，滿意賽事，惟抱怨天氣太冷。（林子慰攝）

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同樣參與了3日賽事的英國人Mark表示，是次為第二次來港，滿意賽事，惟抱怨天氣太冷。他表示，曾於2000年時來港，認為現時香港更發達，多了很多高樓大廈及餐廳。

來自法國的Stefan及Yann已連看兩日賽事，表示活動氛圍很好，為法國隊打氣時更「叫破喉嚨」。他們稱，為順應活動氣氛，特意於中環花費約200元至400元購買特別服飾，分別以辣椒服飾及蘇格蘭服飾參與活動。

現時就讀本港國際學校的Hana、Matthew及Pedro過往曾多次於香港大球場觀看七欖，他們表示更喜歡大球場的氣氛。（林子慰攝）

現時就讀本港國際學校的Hana、Matthew及Pedro過往曾多次於香港大球場觀看七欖，他們表示更喜歡大球場的氣氛。Pedro稱，新場地座位太多，（無法坐滿），導致氣氛未如於香港大球場時好。他們又指，場內購買食物的等待時間很久，坦言更喜歡香港大球場時的七欖。