緬甸地震｜港府救援隊料已抵內比都　將現場勘察再釐定進一步部署

緬甸於本月28日發生黎克特制 7.9 級地震，至今死亡人數經已過千。保安局今（30日）下午4時透過社交媒體發放片段，片中特區救援隊領隊趙汝珏指，大隊行車已約8小時，預計會在當地時間下午約1時抵達緬甸首都內比都，救援隊抵達後將立即進行勘察工作，並向其他救援隊了解當前狀況。



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保安局於今（30日）下午4時透過社交媒體發放片段，片中特區救援隊領隊趙汝珏指，救援隊在昨日（29日）晚上9時已到達仰光機場，經一輪整頓後，於凌晨3時30分出發到緬甸首都內比都，車程大約為10小時，目前為止車程已過8小時，預計會在當地時間下午約1時抵達內比都。他又指，救援隊到達現場後，便會進行勘察工作，另會接觸其他不同國家的救援隊，了解不同地區的情況，再𨤳定進一步行動部署。

特區救援隊由保安局、消防處、入境處和醫管局人員組成，共有51人，包括兩名隨行醫生及兩名護士。他們下午抵達香港國際機場，帶同兩隻消防搜救犬以及大約9噸物資，包括生命探測器、搜索工具、衛星電話、無人機等，出發到緬甸仰光。特區政府另從賑災基金預留3千萬元，作為緊急賑災項目之用。