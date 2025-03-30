緬甸地震｜港府救援隊料已抵內比都 將現場勘察再釐定進一步部署
撰文：董素琛
出版：更新：
緬甸於本月28日發生黎克特制 7.9 級地震，至今死亡人數經已過千。保安局今（30日）下午4時透過社交媒體發放片段，片中特區救援隊領隊趙汝珏指，大隊行車已約8小時，預計會在當地時間下午約1時抵達緬甸首都內比都，救援隊抵達後將立即進行勘察工作，並向其他救援隊了解當前狀況。
+2
保安局於今（30日）下午4時透過社交媒體發放片段，片中特區救援隊領隊趙汝珏指，救援隊在昨日（29日）晚上9時已到達仰光機場，經一輪整頓後，於凌晨3時30分出發到緬甸首都內比都，車程大約為10小時，目前為止車程已過8小時，預計會在當地時間下午約1時抵達內比都。他又指，救援隊到達現場後，便會進行勘察工作，另會接觸其他不同國家的救援隊，了解不同地區的情況，再𨤳定進一步行動部署。
特區救援隊由保安局、消防處、入境處和醫管局人員組成，共有51人，包括兩名隨行醫生及兩名護士。他們下午抵達香港國際機場，帶同兩隻消防搜救犬以及大約9噸物資，包括生命探測器、搜索工具、衛星電話、無人機等，出發到緬甸仰光。特區政府另從賑災基金預留3千萬元，作為緊急賑災項目之用。
緬甸地震｜曼谷興建中摩天大樓「班戟式」倒塌 專家：非比尋常緬甸地震破裂長度500公里 釋放能量驚人 專家：約1000顆原子彈緬甸地震增至1700死 曼德勒建築10秒垂直倒塌影片曝光緬甸地震｜中國調度14顆衛星助力救災 為救援提供衛星圖像信息緬甸地震｜首都房屋震毀 婦喪命瓦礫下 兒握亡母手痛哭告別緬甸地震｜重慶妙齡女震中酒店遇難 華人倖存者：摸到手臂是涼的緬甸地震｜「超強YouTuber」揭父母姊姊在曼谷 緬甸親戚仍失聯緬甸地震｜雲南護士跪地全身護嬰兒：本能反應是一定要保護好寶寶