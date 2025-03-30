國泰低飛啟德｜市民體育園觀看以為會掠過主場館上方　稱受到欺騙

今年是舊啟德機場成立100周年，國泰航空趁今日（30日）香港國際七人欖球賽在啟德體育園主場館舉行最後一日賽事，特別安排一架A350航機「低飛至啟德主場館鄰近的上空」，「向我們引以為傲的傳奇機場致敬」。是次安排吸引大批市民到主場館旁的美食海灣觀賞，惟有受訪市民感到失望，更有人指「欺騙晒所有觀眾」。



國泰航空3月30日下午4時安排一架A350「低飛」經過維港，大批市民在港島高處拍攝航機。（廖雁雄攝)

國泰航空3月30日下午4時安排一架A350「低飛」經過維港，在港島拍攝到航機經過啟德體育園以南上空。（廖雁雄攝)

國泰航空3月30日下午4時安排一架A350「低飛」經過維港，兩度在原跑道尾、即現時啟德郵輪碼頭上空「擦過」。（廖雁雄攝)

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市民楊先生對效果感失望，認為飛機不算是低飛，「欺騙晒所有觀眾」，亦認為沒能達成慶祝啟德機場啟用100周年的效果。他以往在九龍城工作，經常經歷到飛機低飛的感覺，形容今次「零feel」。

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另一市民黃先生提早了一個多小時到場，也表示很失望。他最期待的畫面是飛機掠過主場館上方，但最終並沒有發生，飛機只在主場館附近掠過，並沒有「同框」 ，認為飛機只在維港上空飛過「脫離咗個意義」。

劉小姐及歐陽小姐均沒有經歷過啟德機場年代，今日也選擇到場，希望拍到飛機在樓宇上方低飛的感覺。（洪戩昊攝）

到場的亦有年輕人。劉小姐及歐陽小姐均沒有經歷過啟德機場年代，今日也選擇到場，希望拍到飛機在樓宇上方低飛的感覺。她們想了很久到甚麼地方拍，最後選擇了啟德，渴望重現昔日感覺。