七人欖球賽｜國泰客機低飛啟德 晚上煙火迎閉幕 主場館人頭湧湧
撰文：董素琛 洪戩昊
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【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園】香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）今（30日）閉幕，為紀念舊啟德機場成立100周年，國泰航空將會安排A350客機於下午4時，低空飛越維多利亞港，並低飛至園區主場館鄰近上空做飛行演示，讓市民重溫當年啟德機場集體回憶。另外閉幕禮將於晚上約7時舉行，主場館上空將會有煙火表演，四方看台上設有28個發射點，觀眾可從各個角度欣賞到高達25米的五彩繽紛煙火。
不過，接連精彩節目尚未開始，下午約2時，啟德主場館內已經人頭湧湧，逼滿了來看比賽的市民及遊客。據了解，園內2樓看台站滿了人群，園方呼籲入場人士可改到5樓看台，以分流人群。
現場所見，啟德體育園主場館2樓看台已經人頭湧湧，逼滿了來看賽事的觀眾，多間餐飲食肆亦有輪候人龍。啟德體育園表示，2樓及5樓看台均是賽事及表演的理想觀賞地點。從F和H閘口搭乘電梯直達5樓，觀眾可在此欣賞到360度的全景，與南看台的維港景色融為一體。園方又在5樓提供多個美食餐飲選擇，包括Sports Bar和Muse Bar，為球迷和觀眾帶來不同尋常的七人欖球體驗。
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