七人欖球賽｜傍晚閉幕料多人同時離場 運輸署通盤部署 籲搭港鐵
撰文：陶嘉心
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香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）今日（30日）在啟德體育園主場館舉行最後一日賽事，將於傍晚閉幕，有指首日賽事散場後的士站出現大排長龍情況，為免令離場人士苦等，運輸署表示，已通盤部署啟德體育園的交通配套，讓觀眾有序離場。
由於今晚較多觀眾可能同一時間離場，運輸署呼籲公眾盡量乘搭港鐵，過去兩日大部份乘客均可在抵達月台後登上第一班車。屯馬綫班次會加密，會按需要派出空載列車加快疏導。從啟德或宋皇臺站，毋須轉車15分鐘內便可到尖東，經紅磡和金鐘轉車往中環亦只需約24分鐘。
香港國際七人欖球賽2025今傍晚閉幕，運輸署在社交平台呼籲，由於離場人士較多，如果選擇乘搭的士，預期輪候時間會較長。該署已全方位調動的士業界在高峰時段指派更多的士到場接載乘客，同時直接發放乘客候車的實時資訊。有賴多個的士總會和商會協作，一同做好疏導工作；體育園公司亦經即時通訊平台呼籲的士到場。此外，10條特別巴士路線，尤其是較受歡迎前往港島北的SP10號線等已準備就緒，提早候命，協助疏導。
運輸署一直與警方和體育園公司緊密合作，在主場館附近加強雙語廣播，並經「離場易」（現場展示二維碼）流動應用程式發放最新資訊。
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