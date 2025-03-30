七人欖球賽｜賽馬會連續四年辦社區七欖計劃　逾萬人受惠入場觀賽

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園】香港國際七人欖球賽今（30日）舉行最後一日賽事，國家七欖女子隊挫西班牙球隊，奪女子銀碗賽事級別冠軍，由香港賽馬會主席利子厚向國家隊頒發獎座。馬會指，今年是第四次支持七欖賽事，早前透過「賽馬會社區七人欖球計劃」，令超過10,000名市民可入場觀賽。



馬會主席利子厚（後排右六）像國家隊頒發該級別的獎座。（馬會提供）

利子厚跟國家隊合照。（馬會提供）

馬會指，今年是連續第四次成為七欖官方社區合作夥伴。馬會透過「賽馬會社區七人欖球計劃」一系列的社區活動，讓超過1萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士體驗欖球以及多元運動的樂趣，並入場觀看賽事，多年來逾3萬人受惠。

馬會透過「賽馬會社區七人欖球計劃」一系列的社區活動，讓超過1萬名來自不同年齡層、能力和背景的人士體驗運動樂趣。（馬會提供）

其中「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」和「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」，讓學生和基層市民可入場感受今次賽事。「賽馬會小型欖球表演賽」則讓本地欖球小將在啟德體育園主場館對壘，親身參與體壇盛事。今次賽事亦吸引不少輪椅人士到場，馬會亦安排義工隊陪同輪椅人士體驗賽事。