七人欖球賽2025︱陳茂波料破紀錄14萬人入場　本月逾340萬人訪港

一連三天的香港國際七人欖球賽今天（30日）閉幕，財政司司長陳茂波估計今屆破紀錄有14萬人次入場，場內60多個企業包廂早已全被認購，他引述不少本周來港出席金融盛事的企業高管說十分期待在商務會議後，抽空觀賽及參與其他文化盛事，體驗香港活力和多彩。



七人欖球賽料破紀錄14萬人次入場

陳茂波今天在網誌表示過去這星期香港非常熱鬧，城中聚集不同界別的領軍人物，金融界、工商界、投資圈、財富管理、家族辦公室的擁有者及管理人，還有藝術家和藝術愛好者，以及體育界的精英和觀眾，形容本港多處人頭湧湧、車水馬龍，包括將於今天閉幕的七人欖球賽，將整個熱鬧氣氛推上另一個高點。

他表示，舉辦賽事的啟德主場館外，尖沙咀、中環和灣仔等地區，也有不少市民和旅客在餐廳或酒吧觀賞賽事，形容一杯啤酒、一起歡呼，連繫了人心、燃點了話題，讓人更好體會香港這動感之都的魅力所在。

陳茂波日前到正在灣仔會展舉行的巴塞爾藝術展(Art Basel)。（陳茂波網誌）

巴塞爾藝術展Art Basel料入場人次按年增加

其他活動包括正在灣仔會展舉行的巴塞爾藝術展(Art Basel)，陳茂波說現場有來自世界各地的客人，也有市民帶同子女、老師帶同學生到來欣賞藝術作品，大會預計一連五日展會的入場人次，將比去年七萬五千人次為多。

陳茂波日前到正在灣仔會展舉行的巴塞爾藝術展(Art Basel)。（陳茂波網誌）

ComplexCon錄3.5萬人次入場 按年增16%

至於早前剛舉行的國際潮流文化盛事ComplexCon，今屆共錄得3萬5千入場人次，按年增長16%。陳茂波說各種周邊產品、特色商品深受歡迎，場內熱鬧氣氛亦讓大家盡情消費，三天活動總銷售額超過8,700萬元。

陳茂波上周四（27日）在彭博家族辦公室峰會上出席對談環節。（陳茂波網誌）

本月至今逾340萬旅客訪港

連串盛事下，陳茂波形容「超級三月」為香港吸引大量訪客，截至上周五，香港在三月接待了超過340萬名旅客，按年增加約12%，包括約96萬名非內地旅客。據酒店業界指，旺區酒店最近入住率接近九成。零售業界亦反映，見到市面人流明顯增多，對生意有一定幫助。未來，政府會繼續推動「盛事經濟」，特別是舉辦主題鮮明、具吸引力的大型活動、峰會和展會，吸引更多高增值的商務旅客來港，為本港各相關行業帶來更多的生意機會。