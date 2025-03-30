七欖｜運輸署料有離場人潮　港鐵加密班次　特別巴士6時起服務

一連三的香港國際七人欖球賽今日（30日）結束。運輸署預計7時完場後，將有大批人同時離場，將會加強公共交通，其中屯馬線、東鐵綫及觀塘綫會加密班次；當局亦已調動的士業界指派更多敵視到場接客。運輸署呼籲離場人士儘量使用港鐵。



▼3月28日 國際七人欖球賽首日▼



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港鐵：

屯馬綫會進一步加密至約3.5分鐘一班車，並會按需要派出空載列車加快疏導；東鐵綫和觀塘綫亦會相應加密班次。

特別巴士：

前往中環（銅鑼灣和灣仔）的特別巴士路線將提前於下午6時起投入服務，其餘特別巴士路線會在賽事結束後視乎客量及現場交通情況開出。

的士：

由於離場人士較多，預計輪候時間會較長。運輸署已調動的士業界指派更多的士到場接客，啟德體育園亦已經即時通訊平台呼籲的士到場。

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運輸署呼籲觀眾留意現場廣播和「離場易」的實時資訊，並經「香港出行易」流動應用程式、電台及電視台發放的最新交通消息。