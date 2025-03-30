七欖｜啟德主場館搵食難　羅淑佩實測：需排隊一段時間方可買到包

一連三日的香港國際七人欖球賽今（30日）結束，文化體育及旅遊局局長羅淑佩下午到啟德體育園視察。對於不少觀眾指小食亭買食物難，要排長龍及很多已售罄，羅淑佩表示，昨（29日）實測需排隊一段時間方可購買到漢堡包，已向園方反映，留意園方今日加強了食品供應，排隊情況亦有改善。她又認為園方可安排更多店舖售賣受歡迎食品。



▼3月30日 國際七人欖球賽最後一日▼



羅淑佩：園方今借調青年廣場和體藝館食肆人手前來協助

七人欖球賽賽事進入尾聲，羅淑佩今（30日）到場視察後表示，她昨日需排隊一段時間方可購買漢堡包，故昨晚已向園方反映要加強食品供應，留意到今日的食物供應已增加；並得知園方借調了青年廣場和啟德體藝館食肆的人手前來協助，認為今日的排隊情況有改善。

▼3月28日 國際七人欖球賽首日▼



建議園方安排更多店舖售賣受歡迎食品

至於改善之處，羅淑佩指「小的改善地方一定有」，如園方可安排更多店舖售賣受歡迎食品，「邊啲最受歡迎就多啲商舖提供嗰啲（食物）。」她又提及有市民希望有更多的士，但她指以往在香港大球場舉行七欖時，的士也是有限度進去的，否則會造成大塞車。

她說今早進場時見到許多的士進來，「我相信他們現在也知道原來這裏有客人，所以他們會來。」她相信運輸署和警方會有相應交通措施，以防塞車，但鼓勵市民及遊客使用港鐵和巴士。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩稱昨日需排隊一段時間方可購買漢堡包，已向園方反映。(資料圖片/廖雁雄攝）

有美食海灣攤檔負責人指人流未能分流到該處，生意未如想像中理想。羅淑佩說昨日亦曾視察過美食海灣嘉年華，認為食品的安排好，但人群集中在球場，未必熟識走過去的路線；也因間中有雨，或影響觀眾走出去的意慾。被問及Cityline印錯英國樂隊Coldplay演唱會門票一事，她則重申事件不應由自己代為解釋。