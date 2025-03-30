七欖｜啟德主場館搵食難 羅淑佩實測：需排隊一段時間方可買到包
撰文：董素琛
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一連三日的香港國際七人欖球賽今（30日）結束，文化體育及旅遊局局長羅淑佩下午到啟德體育園視察。對於不少觀眾指小食亭買食物難，要排長龍及很多已售罄，羅淑佩表示，昨（29日）實測需排隊一段時間方可購買到漢堡包，已向園方反映，留意園方今日加強了食品供應，排隊情況亦有改善。她又認為園方可安排更多店舖售賣受歡迎食品。
▼3月30日 國際七人欖球賽最後一日▼
羅淑佩：園方今借調青年廣場和體藝館食肆人手前來協助
七人欖球賽賽事進入尾聲，羅淑佩今（30日）到場視察後表示，她昨日需排隊一段時間方可購買漢堡包，故昨晚已向園方反映要加強食品供應，留意到今日的食物供應已增加；並得知園方借調了青年廣場和啟德體藝館食肆的人手前來協助，認為今日的排隊情況有改善。
▼3月28日 國際七人欖球賽首日▼
建議園方安排更多店舖售賣受歡迎食品
至於改善之處，羅淑佩指「小的改善地方一定有」，如園方可安排更多店舖售賣受歡迎食品，「邊啲最受歡迎就多啲商舖提供嗰啲（食物）。」她又提及有市民希望有更多的士，但她指以往在香港大球場舉行七欖時，的士也是有限度進去的，否則會造成大塞車。
她說今早進場時見到許多的士進來，「我相信他們現在也知道原來這裏有客人，所以他們會來。」她相信運輸署和警方會有相應交通措施，以防塞車，但鼓勵市民及遊客使用港鐵和巴士。
有美食海灣攤檔負責人指人流未能分流到該處，生意未如想像中理想。羅淑佩說昨日亦曾視察過美食海灣嘉年華，認為食品的安排好，但人群集中在球場，未必熟識走過去的路線；也因間中有雨，或影響觀眾走出去的意慾。被問及Cityline印錯英國樂隊Coldplay演唱會門票一事，她則重申事件不應由自己代為解釋。
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