七欖｜入場觀眾周日晚約9時大致消散　逾360部的士到場接載乘客

一連三日的香港國際七人欖球賽周日（30日）結束，大批球迷晚上7時後陸逐離開啟德體育園主場館，公共交通加強服務。



運輸署表示，離場時段整體交通大致暢順。宋皇臺道的士上落客區在晚上8時許的高峰時段輪候人數較多，署方全方位調動的士業界，有超過360部的士到場接載乘客，大部分非預約乘客可在約15分鐘登車。10條特別巴士路線共開出30多個班次，有序疏導乘客前往港九新界各主要地區。



運輸署指港鐵屯馬綫加密班次，以滿足乘客需求。(洪戩昊攝）

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運輸署周日下午4時指出，預計較多觀眾同一時間離場。港鐵屯馬綫加密至約3.5分鐘一班車，並會按需要派出空載列車加快疏導；東鐵綫和觀塘綫亦會相應加密班次。特前往中環（銅鑼灣和灣仔）的特別巴士路線提前於下午6時起投入服務；已調動的士業界指派更多的士到場接客，啟德體育園亦已經即時通訊平台呼籲的士到場。

到晚上7時許，署方呼籲離場人士盡量乘搭港鐵離開；的士上落客區運作正常，由於進入離場高峰時段，預計輪候時間會較長，到8時半，署方指宋皇臺道的士上落客區現時輪候人數較多，輪候時間會較長，至晚上9時，候車人龍已大致消散。

10條特別巴士路線前往中環經銅鑼灣和灣仔、小西灣、尖沙咀、旺角、將軍澳（坑口）、將軍澳（日出康城）、青衣、上水、屯門和天水圍，因應客量開出班次。運輸署指特別巴士路線共開出30多個班次，有序疏導乘客前往港九新界各主要地區。現場巴士等人，因此離場人士基本上不用等車。

運輸署表示，港鐵屯馬綫有進一步加密班次，以滿足乘客需求。宋皇臺道的士上落客區在晚上8時許的高峰時段輪候人數較多，署方全方位調動的士業界，有超過360部的士到場接載乘客，大部份非預約乘客可在約15分鐘登車。記者現場觀察選乘的士人數不多，等候時間5至10分鐘。

▼3月28日 國際七人欖球賽首日▼



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