前廳交流會｜首設委員會分組 議員關注「簡樸房」具體落實

政府昨（26日）向立法會房屋事務委員會提交有關「簡樸房」的文件，建議標準包括最低8平米、廳廚廁的樓面至天花板最少2.3米、至橫樑最少2米。房屋局局長何永賢今日（26日）在立法會出席第十八次前廳交流會後指，議員普遍支持「簡樸房」的大方向，並提了具體意見，例如關注抽氣扇和通風窗的標準，交流暢順、氣氛很好。



黃偉綸：新形式交流達到預期

財政司副司長黃偉綸率領房屋局局長何永賢、發展局局長甯漢豪等官員，到立法會參加第十八次前廳交流會。今次交流會由以往最多分6組討論，首次改為按兩個立法會事務委員會分組討論，分爲發展事務委員會分組和房屋事務委員會分組。黃偉綸形容交流會達到預期目的，聽到很多議員的建設性意見。

特區政府與立法第十八次前廳交流會。首度按立法會事務委員會分組討論。（鄭子峰攝）

負責主持的立法會發展事務委員會主席盧偉國形容，會議是擴大的委員會，惟有別於平日委員會內的正式討論，局方今次就尚在構思的政策措施聽取了議員意見，是很好的新嘗試，值得繼續推廣。

議員就「簡樸房」具體規管提意見

何永賢表示，交流會氣氛很好、討論暢順，房屋事務委員會專場討論了「簡樸房」制度的最新情況，她稱議員很支持大方向，提出不少實際細緻的意見，例如抽氣扇如何做到每小時換氣不少於5次、0.1平米通風窗是否足夠、工廈劏房規管等。

房屋局局長何永賢表示, 議員支持「簡樸房」制度的大方向，提出不少實際意見。（鄭子峰攝）

會議亦討論簡約公屋最新情況，例如MiC組件技術、建設成本由270億元下降至210億元，以及如何聚焦幫助輪候公屋多於三年的市民取得簡約公屋資格等。

何永賢補充，會議亦關注打擊濫用公屋工作。議員廣泛支持，同時亦討論如何平衡法理人情和鼓勵公屋住戶「上流」。何永賢表示，局方會繼續努力推進工作。

發展局局長甯漢豪透露，發展事務委員會分組主要討論如何降低建築成本及改進土地行政安排以支援新興經濟活動。（鄭子峰攝）

至於發展事務委員會分組，甯漢豪介紹，主要關注如何降低建築成本，例如放寬停車場樓面豁免；如何改進土地行政安排以支援新興經濟活動，例如簡化審批手續，令業權人善用商業地面作公眾休憩地等。