前廳交流會｜首設委員會分組 議員關注「簡樸房」具體落實
撰文：何夏怡
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政府昨（26日）向立法會房屋事務委員會提交有關「簡樸房」的文件，建議標準包括最低8平米、廳廚廁的樓面至天花板最少2.3米、至橫樑最少2米。房屋局局長何永賢今日（26日）在立法會出席第十八次前廳交流會後指，議員普遍支持「簡樸房」的大方向，並提了具體意見，例如關注抽氣扇和通風窗的標準，交流暢順、氣氛很好。
黃偉綸：新形式交流達到預期
財政司副司長黃偉綸率領房屋局局長何永賢、發展局局長甯漢豪等官員，到立法會參加第十八次前廳交流會。今次交流會由以往最多分6組討論，首次改為按兩個立法會事務委員會分組討論，分爲發展事務委員會分組和房屋事務委員會分組。黃偉綸形容交流會達到預期目的，聽到很多議員的建設性意見。
負責主持的立法會發展事務委員會主席盧偉國形容，會議是擴大的委員會，惟有別於平日委員會內的正式討論，局方今次就尚在構思的政策措施聽取了議員意見，是很好的新嘗試，值得繼續推廣。
議員就「簡樸房」具體規管提意見
何永賢表示，交流會氣氛很好、討論暢順，房屋事務委員會專場討論了「簡樸房」制度的最新情況，她稱議員很支持大方向，提出不少實際細緻的意見，例如抽氣扇如何做到每小時換氣不少於5次、0.1平米通風窗是否足夠、工廈劏房規管等。
會議亦討論簡約公屋最新情況，例如MiC組件技術、建設成本由270億元下降至210億元，以及如何聚焦幫助輪候公屋多於三年的市民取得簡約公屋資格等。
何永賢補充，會議亦關注打擊濫用公屋工作。議員廣泛支持，同時亦討論如何平衡法理人情和鼓勵公屋住戶「上流」。何永賢表示，局方會繼續努力推進工作。
至於發展事務委員會分組，甯漢豪介紹，主要關注如何降低建築成本，例如放寬停車場樓面豁免；如何改進土地行政安排以支援新興經濟活動，例如簡化審批手續，令業權人善用商業地面作公眾休憩地等。