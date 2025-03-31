白衣人王浩昇認販運4公斤可卡因　認罪後就兩案共囚21年11月

曾參與2019年元朗721事件並承認是「白衣人」的男子王浩昇，他今(31日)在高等法院承認2021年6月與另一男子販運4公斤可卡因毒，他在過程中不但與15歲女友同行，並招攬15至16歲的男女一同犯案。法官陳慶偉就王的販毒罪被判他入獄16年8月，並要與他在白衣人案的5年3月刑期分期執行，兩案總刑期達21年11月，同案成年男被告則入獄17年4月。



兩名被告：王浩昇(30歲)，和陳曉東(27歲)。王浩昇今年1月認涉721白衣人案，承認一項暴動和一項串謀傷人罪，被判囚5年3個月。

兩名被告王浩昇及陳曉東，在高等法院承認販毒罪。(黃浩謙攝)

招攬年青人犯案屬加刑因素

陳官今就串謀販毒案判刑時指，兩被告在案中的角色不單是運送毒品，在毒品從海外販運到香港後，他們亦招攬年青人協助，屬加刑因素，故判王監禁16年8個月，並須與其721暴動案的刑期分期執行，次被告陳曉東曾干犯販毒罪被判囚4年8個月，因他有同類案底，加刑至監禁17年4個月。

海關把毒品掉包後尾隨收貨人

案情指，海關發現一批於2021年6月6日運抵本港，共12箱內的70條肥皂條，內藏4.173公斤的可卡因，收件人為一名叫「NGUYEN Ta -shing」的男子。海關其後把貨物掉包，並密切監測這批貨物。後來有一名16歲的謝姓男子前來提貨，海關把已掉包的12件假貨物交給謝，並尾隨謝登上的貨車。

王帶同15歲女友提貨

謝乘座的貨車駕至元朗近錦田路的空地，並與另一輛車交接，王浩昇、陳曉東及兩名15歲分別姓陳及姓邱的女生在車上，其中陳姓女子為首被告王浩昇的女朋友，海關在眾人交接貨物時將他們拘捕。

王稱因欠錢而答應幫忙收貨

王在警誡下承認，因為欠了一名叫「阿健」的人錢，答應幫忙收貨，「阿健」答應事成後會給他5000元作為報酬。他稱，「阿健」叫他把貨物放在地上，然後駕駛車輛離去。次被告陳曉東承認，王給他5000元作為報酬，並讓他招募其他人收取貨物，同在車上姓邱的15歲女子，介紹往提貨的16歲姓謝少年為他們工作。

王曾叫陳曉東找「豬」收包裹

警方在王身上撿獲手機，內有王與陳曉東就收取貨物及報酬的對話，如成功交接則可獲8至9萬元，不成功則有3萬元。王要求陳曉東要找一隻「豬」負責代收包裹，而陳則負責監督「豬」的行動。

案件編號：HCCC398/2023