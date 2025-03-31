前特首梁振英妻贊助組織被追工程費　梁唐青儀一方需賠逾6.3萬元

前特首梁振英妻子梁唐青儀發起及贊助的慈善機構「齊惜福」，被建築公司指欠工程費被追21.7萬元，梁太反指工程未完成反申索22.5萬。案件今（31日）在小額錢債審裁處裁決，審裁官裁定隻方都均需向對方賠償，梁太一方需賠償9.52萬餘元，建築公司亦要賠3.21萬，總計梁太要付對方6.3萬餘元。



申索人為「意・建築」（I ARCHITECTS LIMITED）；被告為齊惜福（Food For Good Limited）。

前特首梁振英太太梁唐青儀。（廖雁雄攝）

梁振英太太梁唐青儀親自出庭作供及陳詞。(資料圖片/朱棨新攝)

梁唐青儀是齊惜福發起人及贊助人。（蕭曉慈攝）

申索人指齊惜福於2021年1月至6月期間，受委安裝冷氣設備、電力系統等設備，以及裝修長沙灣麗閣邨麗薇樓地下5A及B號舖位，3項工程費用合共72.8萬元，惟完工後齊惜福拖欠37.2萬元餘款未付。申請人向小額錢債審裁處只追討21.7萬元，並放棄餘額。

齊惜福反指申索人未完成工程，令工程延誤，招致租金和管理費等損失，涉款逾200萬，反申請22.5萬元，餘額放棄。

官裁決前再問承建商名稱

審裁官李毅裁決前問申索方，就冷氣工程及儲物室工程中，其遞交到屋宇署的通知，註冊承建商並非「意・建築」（I ARCHITECTS LIMITED），而是另一間公司。申索方代表陳先生解釋，因他們沒有相關的牌照，故外判給持牌公司負責。

梁太重申懷疑工程判了幾判

梁太即再發言，指法官的問題反映工程混亂，又指過程亦無人監管。陳說：「我都賺錢啫...我唔係好明，你講到我哋咁差，點解要搵我？」梁太又指，申索人曾指齊惜福找過他們數次，梁太澄清僅有1次，又再指申索方工程混亂、延期等，形容「過程係痛苦」。梁太又稱她曾問工程的師傅，他們都說不認識申索人，故懷疑工程是「判咗幾判」。

梁太又說，齊惜福一直要交租，工程卻遲遲未完成，梁太說：「點對得住捐錢畀我哋嘅善長人翁。」又稱根據合約，涉案款項為完工後才需支付尾數。

官指申索方部份工程有施工需付款

李官裁決時指出，就供電系統而言，接納申索方的確有為齊惜福安裝部分掣箱，齊惜福需付1.45萬元；惟申索方非註冊電力承辦商，因此需另給齊惜福3.2萬；就冷氣工程；申索商要求2.5餘萬元，因無足夠證據顯示冷氣工程未完成，齊惜福的反申索被撤銷；就廚房明渠及士多房工程的申索，申索方曾施工，梁太需付5.5萬元，申索方則需支付100元。

扣除反申索齊惜福需付6.31萬

總括而言，齊惜福方需支付申索方95220.5元，申索方就反申索需付3.21萬，即齊惜福在扣除反申索所得，仍需付6.31萬。

案件編號：SCTC39015/2021,3792、5032/2022