的士車隊｜JOIE樂行平台上架無優惠　同一路段比按錶收費貴$10

政府去年7月批出5個的士車隊牌照，其中泰和車行推出的預約的士平台「JOIE樂行」將於今（31日）傍晚發布，市民可下載使。樂行將提供三款的士車型，其中無障礙的士車費最高，俗稱「小露寶」的混能的士則最便宜。應用程式內設阿拉伯文等4種語言，亦設線上通訊軟件，讓乘客即時聯絡客服。



記者比對兩個的士網上預約平台的價格，在傍晚同一時段召「小露寶」，樂行比Uber Taxi便宜10元，樂行試行期間不設任何優惠，比一般按錶收費的士貴約10元。泰和管理公司常務董事伍海山解釋，不希望優惠影響測試，加重系統負載量。



有「的士大王」之稱的泰和管理公司常務董事伍海山表示，預計初期共有200部的士投入試運，市民可預約最快1小時後、24小時內的行程。

上車後向司機確定配對碼 完成車程供顧客評分

記者試用「JOIE樂行」，如乘客要召的士，可先揀選時間和目的地，確定行程後屏幕會跳至另一個頁面，顯示三款的士車型及價錢，乘客揀選車型後可透過電子支付方式付款，完成付款後畫面則顯示訂單資料，列載的士車牌號碼、司機名稱及行車路線等。

乘客上車後，須向司機確定上車配對碼，才會開車；司機在應用程式輸入編碼後，乘客不得取消、更改及退款。完成車程後，乘客可在應用程式評價是次車程體驗。

應用程式現階段支援信用卡、PAYME、微信支付及 APPLE PAY等付款方式，未來將增設更多付款方法。

同一路線樂行比Uber稍便宜 但試行階段不設優惠

比對「JOIE樂行」、「飛的」和「Uber」的價格，在傍晚同一時段召「小露寶」，由中環金融街8號出發前往北角匯一期。

若以正價計算，「JOIE樂行」的車費為76.8港元；「Uber」則為87至88港元，比「樂行」貴10元。「飛的」估算按錶收費為63元，屬最便宜。

不過記者的「Uber」應用程式提供半價優惠；「JOIE樂行」試行期間則不設任何優惠，伍海山解釋，不希望優惠影響測試，加重系統負載量。

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設阿拉伯文等4種語言

應用程式提供繁體和簡體中文、英文及阿拉伯文共4種語言，未來或增設更多語言選項。通訊支援方面，應用程式設支援熱線，亦設線上通訊軟件，讓乘客聯絡客服。

預計初期約有200部的士參與試運 無障礙的士車費最高

樂行將提供三款的士，包括6座位的MAXUS MIFA7電動的士、6座位連輪椅座的豐田Noah無障礙的士，以及4座位的豐田Comfort混能的士，預計初期約有200部的士參與試運。當中無障礙的士的車費最高，俗稱「小露寶」的混能的士則最便宜。