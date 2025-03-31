的士車隊｜死線餘3個月　平台車輛及司機未夠數　的士大王招人難

政府去年7月向5支獲選的士車隊營辦商批出「有條件暫准通知」，其中泰和車行的「JOIE 樂行」宣布今日（31日）傍晚推出預約的士平台，預計共有200部的士投入試運，比計劃所需的480部少逾半。有「的士大王」之稱的泰和管理公司常務董事伍海山表示，今次主要是測試系統營運，又指正陸續聘請司機，目前進度「Ok嘅」。



運輸署回覆查詢指，5支的士車隊去年7月獲批牌照，須在一年內投入服務，目前向車隊發出的是有條件暫准通知。



現時離正式投入服務「死線」只餘3個月時間。據悉，營辦商主要有兩大難題，一是招聘司機遇困難，主要因經濟差，營辦商提出的薪酬不夠吸引力，正如伍海山也指部份司機不願意「好似返工咁」，同時高估駕駛Uber車的司機肯「跳糟」；另外，要「收購」所需的士數目也遇到阻滯，如果未達標，當局不會發出經營牌照。



「JOIE 樂行」承諾隊規模達800輛 運作初期會有480輛

政府去年7月向5支獲選的士車隊營辦商批出「有條件暫准通知」。運輸及物流局局長陳美寶在3月初舉行的啟動禮表示，第一隊車隊3月底開始服務，其中泰和車行的「JOIE 樂行」則透露目標於3月底投入運作，預計車隊規模達800輛，而投入運作初期，大約480輛的士先投入服務。

泰和管理公司常務董事伍海山表示，將視乎試運期間收集的數據，進一步完善和優化服務。（廖雁雄攝）

試運僅有200部的士 伍海山：部份司機拒「好似返工咁」

「JOIE 樂行」今日宣布推出預約的士平台，預計共有200部的士投入試運，比初期預計的數量少逾一半。被問是否招聘困難，泰和管理公司常務董事伍海山指，今次主要是測試系統營運，不希望因系統出現問題，影響乘客體驗。

他表示正陸續聘請司機，目前進度「Ok嘅」。他提到，部份司機不願意「好似返工咁」，而且車隊與司機有不同合作方式，故需視乎「司機想開幾多日工」，釐定車隊司機數量。

部份司機屬受聘 如一年無意外可獲頒駕駛安全獎

伍海山透露，部份司機屬受聘人士，載酬需上繳公司；其餘司機則透過傳統形式租車，司期需付租車費，但可獲全數載酬。

被問如何與其他車隊「搶人才」，他說會向司機提供優惠，舉例一年內無任何交通意外紀錄，會獲頒駕駛安全獎。他又指，會向司機提供8小時培訓，包括如何操作、遇事故的應對方法等。

不會禁止司機使用其他網約平台

伍海山表示，試行階段會鼓勵司機透過「JOIE 樂行」接客，但不會禁止其使用其他網約平台，亦允許他們在街上接客。他又指，不排除將來會與其他網約平台合作。

被問倘有司機在接載非樂行的訂單時被乘客投訴，會如何處理？他坦言或未能處理事件，但涉及司機的服務態度則可處理。

的士於加入車隊時的車齡不得超過三年，整個牌照期內車齡不得超過十年。伍海山說期望五年後可以回收成本。

運輸署：樂行籌備工作符合進度

運輸署回覆查詢表示，「樂行」車隊現以持牌的士經營，運輸署會在「樂行」車隊準備就緒後正式向其發出的士車隊牌照。

署方表示一直積極協助各車隊的籌備工作，據了解車隊的籌備工作正在全速進行，符合進度。試行的安排可讓市民率先體驗新品牌的服務，亦有助「樂行」收集營運經驗和用家回饋，署方期望「樂行」在累積經驗後早日正式投入服務。