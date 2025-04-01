支援大灣區病人先導計劃延長一年　改按醫管局預約類別於深圳覆診

醫務衞生局周一（31日）公布，「支援粵港澳大灣區醫院管理局病人先導計劃」延長一年至明年3月31日。從4月1日起，參與計劃的合資格病人，須根據其醫管局覆診預約的門診類別，在港大深圳醫院的對應科室接受診症服務，方可使用先導計劃提供的資助。政府亦正研究在先導計劃的基礎上，針對特定的醫管局服務，為已預約覆診病人開展更多在大灣區內接受服務的選擇，將於準備就緒時推出。



從4月1日起，參與先導計劃的合資格病人，須根據其醫管局覆診預約的門診類別，在港大深圳醫院的對應科室接受診症服務，方可使用資助。圖為醫管局大樓。(資料圖片)

因應明年元旦公院新收費 先導計劃自付診金將調整

除上述優化措施外，先導計劃延長後的其他安排與現時大致相同。合資格病人每次接受港大深圳醫院指定門診診症，需個人繳付人民幣100元診金（經醫管局豁免人士除外），費用將於明年1月1日按公營醫療收費改革所訂的專科門診費用相應調整，政府會適時公布詳情。餘下診症費用差額，則由先導計劃資助，上限為每年人民幣2,000元，有關資助的使用期為4月1日至明年3月31日。

先導計劃的資助診症服務範圍，繼續涵蓋醫管局提供的門診服務。至於偶發性疾病、住院或日間住院及急症室服務，則不包括在資助診症服務範圍內。

港府推出特別支援計劃，居粵港人可於港大深圳醫院覆診。（資料圖片／盧翊銘攝）

現有病人資助額已到期 合資格者可繼續參加

現有先導計劃的病人資助額已於周一（3月31日）到期，合資格如有意繼續參加，可透過現行途徑在港大深圳醫院對應的科室預約診症，並須在接受服務前在港大深圳醫院填妥確認繼續參與的聲明。病人如無意繼續參加，並希望回港在醫管局門診覆診，可向港大深圳醫院提出安排轉介。至於從未參與的合資格病人，可由4月1日起向港大深圳醫院提出申請。

自2023年5月10日至今年2月底，累計逾5,100名合資格病人已參加先導計劃，當中逾6成為65歲或以上長者。根據港大深圳醫院去年底進行的問卷調查，約9成受訪病人對服務滿意。