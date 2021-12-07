大灣區醫療｜醫專深圳培訓內地專科醫生　主席：4專科今年起收生

內地並無專科醫生培訓制度，香港醫學專科學院於2019年公布於深圳成立「深港醫學專科培訓中心」，兩年來探討應該如何建立內地的專科培訓制度，終在今年招生，9月起數十名來自急症科、臨床腫瘤科、腎內科、綜合婦產科的醫生開始接受專科培訓，料四年後便可成為內地首批「國產」專科醫生。

醫專主席梁嘉傑接受《香港01》專訪時表示，專科培訓的課程是由各個分科學院與內地仔細商討而訂定，或會使用英文授課，但醫生在工作時就會說普通話，整個培訓中英並用。

（大灣區醫療系列之二）



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香港醫學專科學院在香港分設15個分科學院。（資料圖片）

在香港，駐院醫生若希望成為專科醫生，必須先經6至7年的專科培訓，並通過考核。不過，內地並無專科醫生培訓制度，醫專主席梁嘉傑接受《香港01》電話專訪時直言，以往內地醫生如想成為專科醫生，只可跟隨「大師傅」學習，「可能幾年之後大師傅覺得你得就得啦，無一個客觀嘅評核，亦都無講得好清楚你真係要學咩，可能你學曬老師傅嘅技倆，但可能有啲嘢未必一定係學到嘅」；相反香港的制度則屬規範化，有一套沿用已久的制度，經驗亦充足，醫專在深圳成立「深港醫學專科培訓中心」，目的是為了將香港的培訓理念和系統帶入內地。

梁嘉傑表示，醫專在深圳成立「深港醫學專科培訓中心」，目的是為了將香港的培訓理念和系統帶入內地。（資料圖片／醫專提供）

料首批「國產」專科醫生四年後完成培訓

醫專在香港分設15個分科學院，包括外科、骨科、兒科等，梁嘉傑稱醫專在深圳會先開辦四個專科培訓課程，分別是急症科、臨床腫瘤科、腎內科、綜合婦產科，今年開始招生，9月起每科都有「十個八個」醫生開展培訓，部份專科現時仍繼續收生，因此未能提供準確數字。這批醫生將接受四年的培訓，預料首批「國產」專科醫生可在四年後「出爐」。

對於日後醫專會否同樣在深圳開設15個專科學院，梁嘉傑稱希望盡量將香港做得好的專科課程帶入內地，但亦需視乎該中心的基地—港大深圳醫院的人手及服務發展，是否已經準備好進行培訓。他又指出內地分科十分仔細，有數十個分科，並非所有都能與香港的專科對接。目前醫專僅與港深醫院合作，受訓醫生、培訓師資、病例都來自該院，梁嘉傑相信日後會與更多深圳醫院合作。

培訓語言有彈性料中英並用

語言方面，梁嘉傑指整個培訓會中英並用，部份專科如腫瘤科或會使用較多英語，分科學院會與內地醫生商討「有幾困難用英文」，料將有彈性。被問到是否代表英語屬於輔助，他稱或會使用英文授課，但醫生在工作環境就會說普通話，視乎性質而定。

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該培訓中心早於2019年已在香港大學深圳醫院「掛牌」，為何至今才開始收生？梁嘉傑解釋，在內地開設專科培訓中心需與不同持分者商討，包括港大深圳醫院、深圳市政府、深圳衛生健康委員會、深圳市醫師協會、知名學者等，「要同內地好多人交流，先傾到邊個科喺上面適合發展」，醫專及各分科學院亦需時探討該專科課程的設計，「香港學院將負責嘅課程改善、改良，迎合內地需要」，制訂課程文件及指引，讓內地一方審視，加上新冠肺炎疫情影響，因此花了兩年作籌備。

醫專於深圳成立「深港醫學專科培訓中心」，今年招收第一批學生，料四年後將畢業。 （資料圖片）

課程內容與內地「住培」制度緊密銜接

梁嘉傑指出，在制訂專科培訓課程的內容時，會以香港的一套作為藍本，並深入研究內地「住院醫師規範化培訓」制度和畢業後醫學教育的實際情況，再訂定出切合實際情況，又與「住培」制度緊密銜接的課程內容。他稱，具體內容由各個分科學院制定，醫專就負責確保課程符合大原則，包括預計醫生在四年間學到甚麼、畢業時能擁有甚麼技能等。

梁嘉傑舉例，在香港腎科是內科的其中一個「亞專科」，香港醫生受訓時會同時學習心臟、肺、腦等不同器官的知識，但「內地可能一早入去就淨係做腎科」，因此在訂定腎內科的培訓內容時，曾經商討應否要求內地醫生同時認識其他器官，最後雙方認同這是日後的方向，但實際上如何推行，亦需視乎其他亞專科的需求如何。

梁嘉傑指，在洽商的過程中並無因兩地文化不同而遇到大挑戰，只是需要在培訓年期及地點、如何收生等方面琢磨一番，曾有專科稱希望培訓期為五年，最終決定所有專科統一為四年。

梁嘉傑（右）指，整個培訓中英並用，或會使用英文授課，但醫生在工作時就會說普通話。（資料圖片／張美蘭攝）

培訓中心由深圳市政府資助營運

在「深港醫學專科培訓中心」受訓的醫生都已完成三年的住院培訓，不過梁嘉傑直言「專培同住培係兩個唔同層次嘅事情」，這批醫生「等於好似香港醫生畢業之後做咗幾年基本培訓咁樣」，雖然好的住培畢業醫生在廣泛知識、技能上都有一定水準，「但係咪可以稱得上一個專科醫生？即係對某一個器官、某啲病真係可以好深入（認識），可以獨當一面、成為顧問醫生？就絕對唔係。」他期望透過今次合作，日後內地的醫院也可提供到類似於香港的專科培訓，從而發展醫療水平。

該培訓中心是由深圳市政府資助營運資金及薪酬，對於醫專協助制定課程、派員到內地的工資如何計算，梁嘉傑稱「唔係用人工概念去諗，而係用一個project（計劃）去做。」