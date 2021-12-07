大灣區醫療｜首批內地專科醫生認受性未明　不會直接獲醫專認可

香港醫學專科學院於深圳成立「深港醫學專科培訓中心」，今年率先於急症科、臨床腫瘤科、腎內科、綜合婦產科開展培訓，料四年後便有數十人畢業，成為全中國首批專科醫生。

醫專主席梁嘉傑接受《香港01》專訪時表示，四年培訓期間都會持續評核醫生水準，亦設有中期試和結業試，醫專會制定考核的框架，但具體考題、考官人選則或由內地負責。

他強調，於該培訓中心畢業的內地醫生並不會直接獲得香港醫專的院士資格，至於能否獲全國認可，他坦言現階段未有明確答案，或需視乎培訓成效而定。

（大灣區醫療系列之二）



延伸閱讀：大灣區醫療｜醫專深圳培訓內地專科醫生 主席：4專科今年起收生

+ 13

梁嘉傑指出，以往內地並無專科培訓制度，而是實行「師徒制」，亦不設考核，醫生或在跟隨「老師傅」工作數年後，「老師傅話你OK，你就OK」。而醫專成立的「深港醫學專科培訓中心」則會持續評核受訓醫生的表現，以便其改進，方式包括在職評核、填寫培訓日誌（Logbook）、中期試和結業試，考試的原則是客觀、公開、公平、公正，而考核時會中英並用，每科或有不同。

專科考題會配合內地工作環境

對於考核內容、題目是由醫專或內地訂定，他稱分科學院會審視題目類別、考核方式是否正確，但擬定考題時，「都要配合內地工作環境裏面，一啲同香港唔同嘅地方有所改變嘅」，料會由內地一方作決定。

梁嘉傑表示，「深港醫學專科培訓中心」畢業的內地醫生能否獲全國認可，現階段未有明確答案。（資料圖片／醫專提供）

培訓期歷時四年，何人負責評核？梁嘉傑指需視乎內地師資成熟程度，「如果佢哋有成熟師資，咁可能佢哋會做一部份工作，醫專去睇佢哋質素方面嘅確定，或者考試果時我哋去參與咁」。

他稱，不可能所有評核都由醫專負責，就如現時醫專與英國皇家學院的合作一樣，外國會派專家參與香港的考試，但並非「做晒每個學生、每個考試」，這模式在內地亦適用，相信透過交流學習，系統才會變得成熟，「目的係將來深圳都可以慢慢做到一個有高質素嘅評核制，我哋偶然去比個客觀嘅意見，咁就最好啦。」

疫情影響派員到內地監督考核

被問到今年正式收生，醫專會否開始派員到內地監督考核情況，他指醫專本想到內地交流，但礙於疫情而未能成行，只可透過視像會議了解，現時醫專專家亦正為港大深圳醫院的醫生做師資培訓，教導他們如何評核受訓醫生、給予反饋（Feedback），令學員了解自己表現。

他並稱，有計劃建立網站，如香港醫學專科學院及其分科學院一樣，於網站上公開「深港醫學專科培訓中心」的培訓指引、考核方式及框架等內容，以便查閱。

梁嘉傑強調，「深港醫學專科培訓中心」畢業的內地醫生並不會直接獲得香港醫專的院士資格。 （資料圖片）

至於資歷認可的問題，梁嘉傑坦言「呢個暫時仲未有一個好明確嘅說法」，他稱該中心是國家密切留意的試點培訓計劃，「佢一定會有一個公認地位」，但官方最終認可的有效程度、範圍，例如單在深圳、大灣區或廣東省才認可，或是全國認可，仍屬未知之數，料需視乎國家的醫療政策方向，以及培訓成果、推行困難等因素才有定案。

不獲醫專直接認可 由分科學院自行審視申請

他續指，這批內地專科醫生也不會直接獲得香港醫專認可，「無直接掛鈎，話喺嗰度攞咗就等同香港攞咗醫專個院士」，而是會如同於海外畢業的專科醫生一樣，交由各分科學院自行審視每宗個案的申請，強調「呢個渠道而家絕對絕對唔係擺咗喺度、話指定發生嘅嘢」。他稱並不是反對直接認可，「事情未發展得成熟時，係言之過早」，加上當初在內地開設培訓中心的原意並非如此，只是為了協助內地發展。