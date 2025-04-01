啟德體育園｜周杰倫演唱會出現假專頁呃粉絲代訂票　主辦單位報警

台灣天王周杰倫將於6月底，首次在新落成的啟德主場館舉行演唱會，近日出現假票網站。主辦單位寶輝（中國）娛樂昨日（3月31日）在社交平台發出聲明，提醒市民有騙徒在Facebook及其他媒體，透過假冒其公司的網頁，企圖騙取市民購買演唱會門票。寶輝娛樂已就相關虛假網頁向警方報案。



台灣天王周杰倫將於6月底，首次在新落成的啟德主場館舉行演唱會。（網上圖片）

▼ 真「寶輝娛樂」Facebook ▼



▼ 假「寶輝娛樂」Facebook ▼



騙徒製作的虛假專頁與正版幾乎一模一樣 僅三點不同

周杰倫演唱會的加推門票上周六（3月30日）在Cityline公開發售後，已全數售罄。香港站主辦單位寶輝（中國）娛樂昨日在社交發台發出聲明，指近日發現有騙徒在Facebook及其他媒體，透過虛假網頁連結冒充其公司，企圖騙取市民購買各演唱會門票。

寶輝娛樂網上提供的圖片顯示，騙徒製作的虛假專頁，與寶輝娛樂專頁幾乎一模一樣，包括圖片及資料。市民只能透過讚好數、追蹤人數及網頁連結，以判斷專頁的真偽。

虛假網頁連結包括︰http://facebook.com/Baohui.Entertainment



真網頁連結︰http://facebook.com/bestshine.official



寶輝娛樂有限公司發出聲明，公布發現有騙徒透過虛假網頁，誘騙市民購買各演唱會門票。（寶輝娛樂Facebook圖片）

騙徒疑提供轉數快戶口收取200元訂票手續費

據悉，由於騙徒稱訂票前需支付手續費，每張門票200元，又提供轉數快戶口「BEST SHINE LTD」收取費用，以假亂真。寶輝娛樂在逾百名歌迷查詢訂票後，方發現有騙徒冒充其社交平台專頁。

如市民懷疑受騙可致電深水埗警區查詢

寶輝娛樂就上述虛假網頁已向警方報案，強調會協助警方將騙徒繩之於法。寶輝娛樂提醒市民，切勿經冒牌網站購票，以免蒙受損失，如有任何市民疑購買周杰倫香港演唱會門票受騙，可致電深水埗警區科技及財富罪案組查詢（36619856）。