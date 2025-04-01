按摩師圖姦內地女生罪脫　但非禮罪成　官稱嚴重還押至明日判刑

男按摩師替一名來港旅遊的內地女大學生按摩時，涉趁女生入睡，脫去其短褲和內褲至膝頭，自己亦拉低褲子。而女生期間醒來，發現男按摩師疑性侵她，立即慌忙離開店舖報警。男按摩師否認1項企圖強姦罪受審，自辯稱提供按摩服務時，該女生表示想嘗試一夜情，又引導按摩師的手摸她的胸。惟女生索價1000元，兩人最終談不攏，他遂繼續按摩，而女生其後指控他性侵並報警。3男4女組成的陪審團，今(1日)經約兩小時的退庭商議，以5比2裁定被告企圖強姦罪不成立，並一致裁其他非禮罪成。



法官指，根據X的說法，被告干犯的非禮罪亦屬嚴重，必需判囚，把案押後至明天(2日)求情和判刑，被告需還押看管。



被告錢平，45歲。他被控於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號1樓某房間，企圖強姦的X。X案發時21歲，為內地大學生。

被告錢平企圖強姦罪不成立，但非禮罪成。(朱棨新攝)

事主X獨留香港時光顧按摩店

女事主X早前供稱，於2023年6月24日和男朋友來港旅遊，男朋友於25日先返回內地。獨自在港的X同日晚上到涉案按摩店按摩，當時店內有數名技師和客人。她原要求女技師，但獲告知店內的女技師正招待其他客人。X最終同意被告替她按摩，並跟隨被告到房間。

按摩期間睡著再加鐘

她更換按摩店提供的衣服後，被告開始替她按摩。她指，兩人在房內曾經以普通話閒談，並得知被告是在港工作的內地人。被告按摩期間，X睡著。被告其後叫醒她，指原定按摩的時間已完結，X同意「加鐘」，並在「加鐘」時再度入睡。

事主扎醒驚見內褲被拉下

她再度入睡期間，感到下半身遭重物壓著，因此醍來。她當時感到下體「涼涼的」，亦有東西頂住其下體。當時扒在床上的X，回頭一看發現被告的褲子脫至露出勃起的下體，而X的內褲和短褲則被脫至膝頭的位置。

前台職員反指是誤會

X當時尖叫並拿取手機離開房間，向前台的人稱遭非禮，又指被告要強姦她，著他們報警。惟前台的人未有施以援手，反指事件屬誤會，X最終自行報警。

被告指事主求一夜情

被告自辯時稱為事主X按摩，兩人談及一夜情。X當時表示想嘗試，又引導他的手摸X的胸。X繼而脫下短褲和內褲至膝頭，被告則爬上按摩床，並拉低褲子。惟X此時索價1000元，兩人因價錢方面談不攏，被告遂落床，用毛巾遮蓋X下半身，繼續替X按摩。

慾火未消繼續自瀆

被告續指當時慾火未消，「有咗邪念」，遂右手替X按摩，左手伸入褲內自瀆，直至射精。由於左手或沾有精液，他便把左手在衣服抺拭，用雙手繼續按摩。惟X之後指控他強姦，並報警。

案件編號：HCCC217/2024