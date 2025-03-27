按摩師涉圖姦女客人　事主接受服務睡著　扎醒驚見內褲被拉下

中年男按摩師為一名來港旅行的內地女大學生按摩時，涉嫌在女方睡著時企圖強姦，他否指控，案件今(27日)在高等法院開審。控方開案陳詞指，女事主在接受被告的服務時睡著，她凌晨覺下體被重物壓的感覺而扎醒，驚見她的內外褲均被拉下，按摩師的褲也脫至膝蓋，他的下體並看似有反應，即慌忙離開店舖報警。



被告錢平，45歲，否認一項企圖強姦罪，指他於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號1樓某房間，企圖強姦當時21歲的女事主X。

被告錢平否認企圖強姦。(朱棨新攝)

女事主X獨留香港時光顧按摩店

控方開案陳詞透露，被告在涉案按摩店工作了3至4年。事主X案發時為一名大學生，在廣州一所大學就讀四年級。她於2023年6月24日和男朋友來港旅行，X的男朋友於25日先返回內地，X獨自一人在港。她當晚11時許到涉案按摩店，當時只有被告一人在店內。

按摩時睡著加鐘1小時

事主X與被告傾談後，X同意以198元享用1小時的按摩服務。她更換按摩店提供的衫褲後，被告在店內一房間為她按摩，期間X在床上睡著。被告喚醒她並稱已指按摩約1小時。X同意「加鐘」1小時，並在被告繼續按摩時再度入睡。

凌晨扎醒驚見被告下體有反應

X至26日凌晨2時扎醒，她當時扒在床上，感到下半身後方被重物壓著，並有物件接觸其下體，其短褲和內褲被脫至膝頭位置，被告則在床尾，被告的褲亦脫至膝頭，X見到被告的下體有反應大驚，立即取手機離開，並走到門口報警。

留下眼鏡折返店內取衣物

惟因她的眼鏡仍留在店內，加上現場環境昏暗，她未能講出身處位罝。她返回房間，取回眼鏡和衣物後再返回地下，等待警員到來。被告則尾隨，並想和X對話，但X著他別走近。

被告認曾提供按摩服務

警員到達後拘捕被告。被告在錄影會面稱他曾提供按摩服務，但否認發生任何事情。

案件編號：HCCC217/2024