按摩師涉圖姦內地女生　被告稱慾火未消有邪念　一手按摩一手自瀆

男按摩師涉替內地女大學生按摩時企圖強姦案，今(31日)在高等法院續審，被告出庭自辯，他稱替女事主按摩時，兩人談及一夜情，女事主表示想嘗試，又引導被告的手摸她的胸。惟女事主此時索價1000元，兩人最終談不攏，被告繼續按摩。被告稱他當時慾火未消，「有咗邪念」，他一手為事主按摩，一手則伸入褲內自瀆，惟女事主其後指控他性侵並報警。



被告錢平，45歲。他被控於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號1樓某房間，企圖強姦案發時21歲的X。

被告錢平自辯指事主提出性要求後，慾火未消有邪念。(朱棨新攝)

指X自行脫下短褲和內褲

被告自辯時稱，他當日為事主X按摩，兩人談及一夜情。X當時表示想嘗試一夜情，又引導他的手摸她的胸。X繼而脫下短褲和內褲至膝頭，被告則爬上按摩床，並拉低褲子。惟X此時索價1000元，兩人因價錢方面談不攏，被告遂落床，用毛巾遮蓋X下半身，繼續替X按摩。

一手按摩一手自瀆

被告續指他當時慾火未消，「有咗邪念」，遂右手替X按摩，左手伸入褲內自瀆，直至射精。由於左手或沾有精液，他便把左手在衣服抺拭，用雙手繼續按摩。惟X之後指控他強姦，並穿回短褲和內褲，走至櫃台該層。

女同事稱聽不到聲認為無性交

被告指X激動地稱遭他侵犯。當時店內有一名女同事，該女事主則回應說：「無可能喎，我聽唔到聲。」

X報警後，回到按摩的房間取回個人物品，再離開按摩店，在對面馬路一邊打電話，一邊哭泣。被告有意行近慰問，但X警告他勿走近。他遂陪住她，直至警員到場。

因感尷尬在錄影會面未提及

被問及為何未有在錄影會面中，講及一夜情、X自行脫下內褲和短褲等，被告稱因涉及私隱，感到尷尬，直至他見到律師，才提及此事。

案件編號：HCCC217/2024