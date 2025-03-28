按摩師涉圖姦內地女生　被指突想與被告一夜情　事主：我像小姐嗎

男按摩師涉替內地女大學生按摩時企圖強姦案，今(28日)在高等法院續審，辯方盤問女事主時。道出辯方案情，指被告替事主按摩時，女事主突稱想與被告試一夜情，又自行脫下短褲和內褲至膝頭，被告遂爬上床上，並拉下褲子至露出陽具，當被告想進一步行動時，女事主突索價1000元，被告建議不收其2小時按摩費，兩人終談不攏。之後被告繼續按摩，女事主便誣衊被告強姦。女事主一概否認，更反問辯方大狀：「你覺得我像小姐嗎？」



被告錢平，45歲。他被控於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號1樓某房間，企圖強姦案發時21歲的X。

被告錢平否認一項企圖強姦罪。(朱棨新攝)

被告建議試一夜情可到蘭桂坊

女事主X今繼續透過視像系統作供，辯方盤問X時講述其案情。辯方指被告替X按摩時，兩人談及一夜情。被告稱若想試一夜情，可以到蘭桂芳找一些「鬼佬」，X回應自己不喜歡外籍人士，又稱想試一夜情。

辯方指X捉被告手摸其胸

辯方續指，當時被告替X按摩肩膀，X捉被告的手摸她的胸。她繼而脫下短褲和內褲至膝頭。被告見狀爬上按摩的床，拉低褲子至露出陽具。當被告想壓向X時，她則表示要收取1000元，被告稱已為X按摩兩小時，才收取400元，怎可能給她1000元，建議不收2小時的按摩費用。

X稱沒有與被告討論一夜情

X對辯方說法一概否認，強調她和男朋友感情要好，沒有和被告討論一夜情。X更以普通話反問：「你覺得我像小姐嗎？」

辯方指X突指被告強姦

辯方續指，因為X不願意，被告沒有進一步行動並落床，並用毛巾遮蓋X的臀部，繼續按摩。當被告按摩X的腳時，X轉身並大聲指控被告強姦她。她並穿回內褲和短褲，並離開按摩的房間，又向他人聲稱遭被告強姦。X一概否認，又指當時按摩並不包括腳部。

案件編號：HCCC217/2024