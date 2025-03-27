按摩師涉圖姦內地女生　事主疑遭性侵向櫃台求救　對方反指是誤會

男按摩師涉替內地女大學生按摩時企圖強姦案續審，女事主今午(27日)在高等法院作供。她稱到涉案按摩店時，原要求女技師，因店內的女技師正招待其他客人，遂同意被告替她按摩，但故意向被告訛稱有其他朋友在附近用膳。她在按摩時入睡，但突感到下半身遭重物壓著，醒來發現被告的褲子脫至露出陽具，她的內褲和短褲則被拉低。她隨即走到店內前台位置稱遭侵犯，要求對方代為報案，惟前台的人未有施以援手，反指屬誤會，事主最終自行報警。



被告錢平，45歲。他被控於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號1樓某房間，企圖強姦案發時21歲的X。

被告錢平否認企圖強姦。(朱棨新攝)

女事主X在高等法院作供。(黃浩謙攝)

曾要求女技師不果

女事主X今透過視像系統，以普通話作供。她稱於2023年6月24日和男朋友來港旅遊，男朋友因工作關係，於25日早上返回內地。她獨自在港逛街，感到疲倦，因此晚上到涉案按摩店按摩，當時店內有數名技師和客人。X原要求女技師提供服務，獲告知店內的女技師正招待其他客人，店內仍有一名男技師。X最終同意被告替她按摩，並跟隨被告到房間。

曾訛稱其他朋友在附近

X更換按摩店提供的衣服後，被告開始替她按摩。她指，兩人在房內曾經以普通話閒談。她得知被告是在港工作的內地人，被告講及在港租樓昂貴。X則因為男技師替她按摩，感到擔憂，遂訛稱有其他朋友在附近用膳。

指被告按摩舒服

被告按摩期間，X睡著。被告其後叫醒她，指原定按摩的時間已完結，X同意「加鐘」。她形容被告按摩舒服，她在「加鐘」時再度入睡。

X認為被告曾用下體觸碰她

她再度入睡期間，感到下半身遭重物壓著，因此醍來。她當時感到下體「涼涼的」，亦有東西頂住其下體。當時扒在床上的X，回頭一看發現被告的褲子脫下，露出勃起的下體。X的內褲和短褲則被拉至膝頭的位置。被問及是什麼接觸其下體時，X稱相信是被告的陽具。

X即尖叫並快速離開

X當時尖叫並拿取手機，以最快速度離開。她向前台的人求助，著他們報警，稱遭非禮，又指被告要強姦她。惟前台的人未有施以援手，反指事件屬誤會。

見到被告再大聲尖叫

她便自行報警，但因不知按摩店的名字，遂走到店外的對面馬路查看，警方亦找到X的位置。這時，被告走到店外，X見狀大聲尖叫，警告叫被告勿走近。X補充，因店內有其他技師和客人，所以一度折返店內取回衣服和眼鏡，然後再到對面馬路，直至警員到場。

案件編號：HCCC217/2024