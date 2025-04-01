緬甸地震｜港救援隊夥中國救援隊聯合搜救　出動無人機、石屎爆破

緬甸上周五（3月28日）發生黎克特制7.9級強烈地震，導致逾千人死亡。港府翌日派出救援隊到緬甸，至昨日（31日）抵達曼德勒後立即展開搜救。保安局最新表示，救援隊今早與中國救援隊在一受災區域進行首次聯合行動，出動無人機、石屎爆破、位移探測儀等儀器搜救。



保安局表示，特區救援隊今早與中國救援隊在一受災區域進行首次聯合行動，善用了無人機、石屎爆破、位移探測儀等高科技儀器，更精準鎖定搜救區域。局方指，行動見證國家的搜救力量，以及展現兩地救援隊的默契和協同優勢。

使用技術搜索工具和爆破工具協助搜救

保安局今早在社交平台公布，特區救援隊昨日抵達曼德勒後，立即展開搜救，與其他隊伍協調後，前往多個區域評估和快速搜索，並在Chan Aye thar san及Mahar Aung Myay兩個災區救援。

救援隊晚上派出11人小隊，於曼德勒皇宮附近的一棟建築物，使用技術搜索工具和爆破工具通宵協助搜救，行動持續。

救援隊成員、署理助理消防區長吳偉諾直擊救援。（消防處影片截圖）

救援隊隊員在嚴重倒塌的建築物瓦礫中使用石屎爆破工具和鐵枝切割器。（消防處影片截圖）

消防區長「直擊報道」：不分晝夜搜救

消防處今早在facebook發佈最新片段，救援隊成員、署理助理消防區長吳偉諾表示是救援隊的後勤支援成員，負責管理資訊及記錄災區狀況。片段中，其他救援隊隊員在嚴重倒塌的建築物瓦礫中使用石屎爆破工具和鐵枝切割器，以開闢通道。救援隊又設置「黃蜂」探測儀，如偵測瓦礫堆有移動，有警號通知隊員離開。

吳偉諾表示雖然已經入黑，但救援隊將不分晝夜搜救，不會放棄任何一個找到生還者的機會。

救援隊設置「黃蜂」探測儀，如偵測瓦礫堆有移動，有警號通知隊員離開。（消防處影片截圖）

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