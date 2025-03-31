緬甸地震｜港府救援隊下午抵達曼德勒　於兩個受災區域展開搜救

緬甸於28日發生黎克特制7.9級地震，逾千人死亡。港府上周六（29日）派出救援隊到緬甸，昨日（30日）抵達首都內比都。緬甸當局後來指派救援隊改往另一重災區曼德勒，51名隊員連夜趕路乘車，今早（31日）稍後時間到達。



保安局表示，在下午3時半，救援隊帶上專業裝備及搜救犬，於曼德勒其中兩個受災區域進行搜救行動。消防處表示，救援隊抵達緬甸曼德勒市後，隨即迅速設置營地和整合裝備，並立刻爭分奪秒投入搜救工作。



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消防處在社交媒體facebook專頁發佈救援隊最新動向及照片，馬路出現長長裂縫。（消防處相片）

救援隊隊員在當地休息、用餐情況。（消防處相片）

救援隊隊員在當地休息、用餐情況。（保安局相片）

救援隊相片顯示，災區建物倒塌情況。（保安局相片）

救援隊由內比都轉到曼德勒救災

保安局及消防處在社交媒體facebook專頁發佈救援隊最新動向、照片及影片，包括災區建築物倒塌、馬路出現長長裂縫、隊員休息及用餐等。

保安局今早9時指，救援隊昨日（30日）抵達首都內比都，在緬甸國家疾控中心短暫休息，並與中國駐緬甸大使館外交官見面。隊員原定在當地即時勘查，後來獲緬甸當局指派改往另一重災區曼德勒。救援隊連夜動身啟程，晚上一度因應路面宵禁需要暫停前行。

救援隊30日抵達首都內比都，與中國駐緬甸大使館外交官見面。（消防處相片）

救援隊30日抵達首都內比都，現正改赴曼德勒。（消防處相片）

消防處指災區情況令人擔憂 望市民為緬甸集氣

消防處facebook專頁帖文則指，隊員透過車窗望到災區情況讓人擔憂，希望能盡快參與救援，又呼籲市民繼續為緬甸「集氣」，以及為隊員和搜救犬加油。

▼ 3月30日 港府救援隊抵達緬甸內比都 ▼



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今午抵達曼德勒 將與國家救援隊分工

至今午12時，保安局再度更新，指救援隊抵達曼德勒，與中國救援隊會合，兩隊將分工到不同災區搜救，亦會在國家隊旁邊紥營設置行動基地。帖文又指隊員沿途見到不少房屋倒塌，災民在空地搭建臨時帳篷。

▼ 3月29日 港府搜救隊機場出發到緬甸救災 ▼

